El equipo de Israel retira el nombre del país en el ‘maillot’ de la Vuelta

El equipo de Israel ha retirado el nombre del país del ‘maillot’ con el que compiten en la Vuelta. Los corredores lucen desde esta etapa, que ha empezado en Avilés y terminará en La Farrapona, sólo el nombre de la empresa canadiense que los patrocina, Premier Tech, y que es propiedad del magnate Sylvan Adams.

Según ha comunicado el conjunto con licencia israelí han tomado la decisión para “priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón dada la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta”.

Agrega el conjunto ciclista que ha proporcionado a los corredores un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. Sin embargo, precisan que “el nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech, pero el uniforme y monograma se alinea con las decisiones que hemos tomado en la Vuelta”. También se ha retirado el nombre de Israel de la indumentaria informal que visten los corredores y el personal auxiliar.

Sin el nombre en los coches

De hecho, desde la temporada pasada, cuando comenzó la invasión de Gaza, el Israel-Premier Tech retiró el nombre del país en los vehículos que acompañan a los corredores en carrera; autocares, camiones, furgonetas y vehículos auxiliares.

La 14ª etapa de la Vuelta, en Avilés, ha comenzado con una nueva protesta pro-palestina cuando centenares de personas se han agrupado a lo largo del recorrido neutralizado (el que conduce desde la salida a la oficial y que no cuenta para la competición) y ha obligado a todo el pelotón de la carrera a pasar por un pasillo humano, plagado de banderas de Palestina, similar al que se forman en los puertos de montaña.

Desde hace días se especula la posibilidad de que el año que viene, en previsión de nuevos incidentes, el equipo renuncie al nombre de Israel. La decisión ahora de retirar la alusión al país llega después de que el jueves, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, reiterase el apoyo oficial y denunciase las protestas que están teniendo lugar en España y que motivaron, sobre todo, a suspender el miércoles los últimos tres kilómetros en la etapa que acabó en Bilbao.