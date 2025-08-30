Piastri ejerce de líder y se lleva la pole en Zandvoort

Oscar Piastri ha jugado mejor sus cartas en una clasificación al rojo vivo en Zandvoort y se ha impuesto por la mínima ante su compañero Lando Norrispara adjudicarse su quinta pole de la temporada en el GP de Países Bajos.

El británico había liderado todas las sesiones libres en el trazado holandés, pero a la hora de la verdad la recompensa se la ha llevado el australiano, que este domingo abrirá una parrilla de claro color 'papaya', secundado por Norris, con el ídolo local Max Verstappen en tercera posición, Carlos Sainz y Fernando Alonso han conseguido llegar a la Q3 y mañana saldrán noveno y décimo, respectivamente. Menos de lo que se esperaba en el caso del asturiano después de su exhibición del viernes con Aston Martin.

Q1: Nuevo accidente de Stroll

Después de su escalofriante accidente del viernes, por fortuna sin consecuencias físicas, aunque con graves destrozos en su monoplaza, Lance Stroll ha vuelto a salir despedido contra las protecciones al inicio de la clasificación. El canadiense ha perdido el control del coche entrando en la curva trece y ha dado trabajo extra a los mecánicos de Aston Martin para intentar continuar, aunque finalmente no ha sido posible y el compañero de Fernando Alonso ha caído eliminado a las primeras de cambio.

Los McLaren, que continúan en su propia liga después del paréntesis veraniego, no han tardado en ponerse al frente de la tabla de tiempos. Lando Norris, dominador de las tres sesiones libres en Zandvoort, comandaba con un crono de 1.09.469, marcado con gomas usadas, por delante de Piastri, Verstappen y Alonso.

En el último minuto de Q1 Oscar Piastri ha rebajado el registro de su compañero (1.09.338) por poco más de una décima, Russell se ha situado tercero por delante de Verstappen y los españoles Alonso (11º) y Sainz (14º) se han clasificado para la siguiente ronda sin problemas. Los eliminados han sido Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Bearman y Stroll

Q2: Alonso y Sainz, adelante

Los Ferrari han abierto el ‘fuego’ en Q2, aunque todavía sin tiempos significativos (1.10.034 para Leclerc), a la espera de la progresión de las condiciones de pista y del test con goma nueva. Verstappen, con un nervioso RB21, ha conseguido ganar medio segundo (1.09.122), pero su vuelta al límite le ha dejado a dos décimas de la siguiente de Norris (1.08.874). Piastri ha podido con Max, pero no con su compañero, situándose segundo provisional, a 90 milésimas.

A falta de un intento final, los dos españoles Alonso y Sainz estaban en zona de eliminación. El asturiano, que el viernes logró deslumbrar con una vuelta rápida que le permitió ser segundo, entre los dos McLaren, no parecía hoy tan confiado y ha sufrido para alcanzar su objetivo de llegar a la Q3. Los favoritos no han fallado y la ‘resurrección’ de Ferrari y la evolución de VisaRB le han complicado las cosas.

Sainz ha salvado el corte en el límite, en décima posición y Alonso lo ha logrado más holgadamente en su último intento, colocándose séptimo y dejando fuera a Antonelli. Además del piloto de Mercedes, han caído Tsunoda, Bortoleto, Gasly y Albon. Esta vez Sainz le ha ganado el pulso a su compañero.

Q3: Quinta pole de Piastri

El asalto a la decimoquinta pole position de la temporada ha comenzado con ventaja para el líder del Mundial Oscar Piastri (1.08.662), que ha distanciado por solo 12 escasas milésimas a su compañero Norris. Verstappen seguía como tercero en discordia, sin poder hacer frente a los McLaren, inabordables en Zandvoort.

Tras Russell, los dos Ferrari y Hadjar, Alonso y Sainz no parecían en condiciones de pelear por más. Pero quedaba un último intento con gomas nuevas y nadie se ha rendido.

Norris no ha mejorado el tiempo de pole de Piastri, que tampoco ha progresado, pero el australiano no ha necesitado más para hacerse con su quinta pole de la temporada. Tras la dupla de McLaren, que se encamina a un nuevo doblete este domingo en carrera, han terminado Verstappen, un sorprendente Hadjar y Russell cerrando el top cinco. Sainz ha concluído noveno, y Alonso, décimo.