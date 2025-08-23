Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
En Vinuesa
Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria
La identidad del fallecido no se ha hecho pública
La etapa fue finalmente suspendida
EFE
Valladolid
Un ciclista falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.
La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública.
La etapa fue suspendida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El yate de uno de los mayores fabricantes de calzado del mundo navega en aguas de Ibiza
- Un crucero recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Con el alquiler de dos meses de verano en Baleares se gana lo mismo que alquilando un piso todo el año en Palma
- Niños de diez años solos en una patera rumbo a Formentera
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria
- Café como el de cafetería por 44,99 euros: así es la nueva cafetera exprés de Lidl