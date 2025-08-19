La pareja Alcaraz-Raducanu no cuaja en el US Open

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu cayeron en su debut en el dobles mixto del US Open (4-2, 4-2) ante la pareja formada por Jack Draper y Jessica Pegula. Con esta derrota, la pareja británica y española queda eliminada del torneo y ambos ya se centrarán en sus respectivos caminos en Nueva York, esta vez en el cuadro individual.

El partido dio lo que se esperaba: espectáculo y diversión. Alcaraz y Raducanu no empezaron de la mejor manera, con varios errores con el servicio, y recibieron un 'break' tempranero. Draper volcó su juego al lado de la tenista femenina y superó varias veces a Emma con su derecha. El británico se mostró serio durante el partido, concentrado en ganar el partido.

Por el otro lado, las expresiones de la pareja española y británica eran distintas. Se tomaron el partido como una exhibición, sonriendo y arriesgando en pista. Ambos mostraron una gran conexión, confirmando la gran relación que tienen fuera de la pista. En los descansos, el español solía dar indicaciones a su compañera para darle la vuelta al partido.

En el último juego del primer set, tuvieron en sus manos llevar el partido al tie-break, pero Alcaraz se pasó de fuerza con una derecha. No se lo creía el murciano, que miró incrédulo a Raducanu y prácticamente se lanzó al suelo. Tocaba remontar si se quería estar en cuartos de final y seguir la fiesta en Nueva York.

El segundo set fue muy similar, aunque la rotura rival llegó más tarde. Concretamente, en el segundo turno de servicio. Aun así, Alcaraz tuvo tiempo para regalar uno de sus puntos imposibles, alcanzando una volea de Draper y pasando a su rival por fuera de la pista. Raducanu se llevó directamente las manos a la cabeza, por el tremendo punto de su compañero.

Pegula y Draper siguieron muy constantes y no bajaron la marcha. Pudieron sellar el partido al resto, pero Carlos y Emma aguantaron y se mantuvieron en el partido. Con saque de Pegula, cerraron el encuentro, a pesar de los intentos de rebelión de la pareja más viral del torneo. Un 'passing' de Draper, que hizo unos cuantos, selló la victoria de los angloparlantes.