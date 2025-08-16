El argentino Valentín Perrone logra su primera 'pole position'

El argentino Valentín Perrone (KTM) ha logrado la primera 'pole position' de su carrera deportiva, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Austria de Moto3 que se que disputa en el circuito 'Red Bull Ring' de Spielberg.

Perrone, con un tiempo de 1:39.938, fue el más rápido de Moto3, secundado por el español Ángel Piqueras (KTM), durante algunos minutos el más rápido de la categoría, y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) tercero.

El italiano Nicola Carraro (Honda) acabó como el más rápido en la primera clasificación con un registro de 1:40.620, acabó consiguiendo el pase a la segunda clasificación, acompañado por el australianos Jakob Roulstone (KTM), el español Marcos Uriarte (KTM) y el neozelandés Cormac Buchanan (KTM).

El español Máximo Quiles, el más rápido en la tanda libre de la mañana, también fue el primero en salir a pista en la segunda clasificación, aunque tras su estela se llevó prácticamente a todos los pilotos de la categoría, sabedores de que al joven debutante le 'encanta' rodar en solitario.

El ritmo de Máximo Quiles no lo pudo aguantar ninguno de sus rivales, salvo su compatriota Ángel Piqueras (KTM), que fue el más rápido en ese primer 'time attack', al parar el cronómetro en 1:39.984, con apenas 311 milésimas de segundo sobre Quiles.

Todos los pilotos intentaron mejorar, pero el registro de Piqueras permaneció como el más rápido de la categoría cuando regresaron a talleres para hacer los últimos ajustes en sus mecánicas y 'apuraron' el tiempo para regresar a pista en el último intento de mejorar la posición en ese último intento.

Y fue entonces cuando el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) comenzó a marcar parciales de vuelta rápida que le permitieron ascender hasta la primera posición con 1:39.938, aunque todavía estaban en pista muchos de sus rivales, aunque la caída del japonés Ryusei Yamanaka (KTM) dio al traste con el esfuerzo de algunos de sus rivales por superar al piloto suramericano.

La bandera amarilla que se mostró tras el percance de Yamanaka dejó a todos los rivales que iban por detrás de él sin la opción de mejorar, por lo que la primera línea de la formación de salida la coparon, además de Perrone, el español Ángel Piqueras y el propio piloto japonés.

En la segunda línea de salida estarán Dennis Foggia (KTM), Máximo Quiles y Adrián Fernández (Honda); Álvaro Carpe (KTM), el líder del mundial José Antonio Rueda (KTM) y David Almansa (Honda, en la tercera; y Joel Kelso (KTM), Guido Pini (KTM) y Jakob Roulstone (KTM), en la cuarta.