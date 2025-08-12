Tenis
Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo
El murciano tuvo dificultades en su debut en el torneo ante Dzumhur, pero espera seguir con paso firme su camino hacia la final
Redacción
Madrid
El murciano Carlos Alcaraz se impuso al bosnio Damir Dzumhur (número 58) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.
En tercera ronda se medirá este martes al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza a partir del domingo
- Pequeños supermercados de Ibiza ante una temporada incierta: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente
- Odisea en un ferri a Ibiza: pelea, alcohol y un Ferrari inmovilizado por la Policía
- Evacuados los siete tripulantes de un yate por un incendio a bordo al sudoeste de Formentera
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- En la UCI el joven británico atropellado en Sant Antoni
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus