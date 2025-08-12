Guardiola resucita su interés por Rodrygo y el Real Madrid se frota las manos

Desde el Real Madrid hace semanas que emana el discurso de que la plantilla de Xabi Alonso para esta temporada está cerrada, pero... Apela la adversativa a que aunque el club blanco no va a forzar la salida de ningún futbolista, la ventanilla de las ofertas está más que abierta. Y aunque hay más candidatos, como Mendy o Ceballos, nada satisfaría más al club blanco en este tramo final del mercado que dar traspasar a Rodrygo Goes.

Ha sido una posibilidad latente desde el final del pasado curso, con la Premier League como destinataria de los mensajes de anhelo. Son los clubes ingleses los únicos con el músculo económico necesario para atender las demandas del Real Madrid por el brasileño, siempre superiores a los 80 millones de euros. Y tras mucha rumorología que ha implicado al Liverpool, el Tottenham y el Arsenal, es ahora el Manchester City el que se sitúa en el centro de todas las miradas.

El idilio Rodrygo-Pep

A Pep Guardiola siempre le ha encandilado Rodrygo, que en alguna ocasión se ha dejado querer por el técnico catalán, llegando a elogiarle públicamente pese a que no es santo de la devoción del madridismo, precisamente. Y ahora, con el repudiado Grealish cedido al Everton y con el Tottenham ultimando la incorporación de Savinho, al igual que el Nottingham Forest la del joven McAtee, el delantero brasileño vuelve a colocarse en lo más alto de la lista de intereses del City.

De entrada, el Real Madrid tiene previsto solicitar 100 millones de euros a cualquier club que quiere llevarse a Rodrygo, una pieza que el club y Xabi Alonso consideran sacrificable. La visión del técnico vasco quedó clara en el Mundial de Clubs: le dio la titularidad en el primer partido, pero después solo jugó 28 minutos repartidos en dos encuentros. Además de Mbappé y Vinicius, Gonzalo se colocó claramente por delante de él en sus planes y Brahim también le acabó adelantando.

Al Madrid le sobran delanteros

Además de ellos, Alonso del ahora lesionado Endrick y también de Mastantuono, quien esta semana será presentado como nuevo jugador blanco, dado que cumple el jueves la mayoría de edad. Muchos futbolistas para una parcela en la que Mbappé y Vinicius absorberán la gran mayoría de los minutos y en la que está por ver si hay cabida para un tercer delantero en las alineaciones titulares, sobre todo cuando Bellingham se recupere de su operación en el hombro.

Rodrygo Goes, durante el partido de Liga entre el Real Madrid y Atlético Madrid / Chema Moya / EFE

Rodrygo ha sido un futbolista importante en la historia reciente del Real Madrid, lo que justifica que el club solicite de entrada un traspaso millonario de tres dígitos, pero ha ido perdiendo empuje. En el tramo final de temporada, tras manifestar sus celos por la prevalencia de Bellingham, Mbappé y Vinicius en la jerarquía interna, decidió borrarse, perdiéndose varios partidos pese a que nunca hubo un parte médico. Ancelotti, ya de salida, decidió no hacer leña del árbol caído.

En definitiva, el Madrid no le necesita y el Manchester City sí. A él o a otro futbolista de su perfil, pues los únicos atacantes puros de los que dispone ahora mismo Guardiola (descontando a Savinho y Grealish) son Haaland, Marmoush y Doku. Rodrygo encajaría a la perfección como extremo izquierdo, la demarcación en la que mejor se desempeña y que tiene vetada en el Bernabéu por la presencia de Vinicius y Mbappé, quienes también prefieren arrancar desde ese costado.

Rodri Hernández (Manchester City), junto a su entrenador, Pep Guardiola. / MARTIN RICKETT/PA WIRE/DPA - Archivo

Sin Rodrygo, ¿un mediocentro?

El traspaso de Rodrygo podría abrir la puerta a que Florentino Pérez colme el gran deseo pendiente de Xabi Alonso: un centrocampista creativo que ayude a cubrir el inmenso hueco dejado por Kroos y Modric. EL PERIÓDICO ya informó el 4 de julio que vender al brasileño era la condición para explorar ese quinto fichaje, tras los de Trent, Huijsen, Carreras y Mastantuono.

En cualquier caso, el Madrid debería dar con el perfil adecuado, algo que no es sencillo y más a estas alturas del mercado. Nombres como los de Vitinha y Rodri Hernández son inabordables este verano y otros como Barella o Stiller no terminan de convencer. El actual Balón de Oro es el gran deseo de Florentino, pero siempre esperando al próximo año en el caso de que no renueve su contrato con el City, que expira en 2027. En definitiva, aún quedan capítulos por escribir en el mercado blanco. Guardiola tiene la llave.