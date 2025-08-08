«El objetivo no puede ser otro que subir a Segunda RFEF»

«El objetivo no puede ser otro que el ascenso a Segunda RFEF». Así de contundente se muestra Raúl Garrido, primer entrenador de la Peña Deportiva, al hablar sobre los objetivos de su plantilla de cara a la temporada 2025-2026. El preparador valenciano tiene claro que la Peña «es un club que debe estar como mínimo una categoría por encima a Tercera RFEF [división en la que la militará esta campaña]». El míster agrega: «Lucharemos conjuntamente jugadores, cuerpo técnico y directiva para ascender».

El equipo blanquillo descendió a Tercera RFEF, antiguamente denominada Tercera División, tras caer derrotado por la mínima (1-0) ante el CE Sabadell el pasado domingo 26 de abril en la Nova Creu Alta. La pésima racha de resultados de los de la Villa del Río durante un gran tramo de la 2024-2025, con tan solo una victoria en 19 partidos ligueros consecutivos, fue el detonante para certificar su caída, a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato liguero, a la quinta categoría del fútbol nacional. Cabe recordar que los ibicencos llevaban sin pisar Tercera, la primera categoría del fútbol autonómico, desde junio del 2019.

Para conseguir el objetivo de volver a Segunda RFEF-Segunda B, la directiva de la Peña Deportiva decidió confeccionar una plantilla totalmente renovada. Tan solo cuatro futbolistas del descenso renovaron sus respectivos contratos: Samu Carrasco (portero), Samu Pinto (mediocentro), Marc Fraile (centrocampista ofensivo) y Manu Salinas (delantero centro). Estos cuatro futbolistas están llamados a ser claves para que los peñistas logren sus metas, ya que Garrido afirma que «le aportan un plus de compromiso a la plantilla y ayuda a que el resto de los jugadores sepan cuáles son los objetivos del equipo».

Un total de 17 incorporaciones

A las cuatro renovaciones, hay que sumar las 17 incorporaciones oficializadas hasta la fecha en lo que va del mercado veraniego. El club presidido por Ana María Mateu Aguilar tiene hasta el próximo 1 de septiembre para hacer más fichajes. Eso sí, para ello no deben superar el límite de fichas del primer equipo establecidos por la legislación vigente (23) y respetar un mínimo de futbolistas que sean sub-23. Más allá de estos factores, Garrido se muestra «satisfecho» con la configuración momentánea de la plantilla: «Somos un grupo bastante joven, ya que la media de edad no supera los 25 años, pero que a su vez tiene experiencia en la disputa de promociones de ascenso y jugar en el grupo balear de Tercera RFEF. Eso es precisamente lo que buscábamos». Además, el preparador considera que «la combinación de fichajes generalmente jóvenes con los cuatro jugadores renovados constituye una mezcla muy buena».

Aunque queda menos de un mes para el cierre del mercado de verano, la plantilla está prácticamente finiquitada. Garrido recuerda que «como mucho vendrá un futbolista más y lo hará con una ficha sub-23». Sin embargo, esta condición no es indispensable para los ibicencos, tal y como explica el técnico natural de Valencia: «En caso de que no haya ninguna opción que nos interese, dejaremos la plantilla tal cual como está ahora mismo».

«Nadie nos va a regalar nada»

A pesar de que el objetivo marcado por los de la Villa del Río está más que definido, Garrido advierte sobre «lo difícil que va a ser» competir en el grupo balear de Tercera RFEF: «Somos conscientes de que nadie nos va a regalar nada, ya que nos veremos las caras con rivales muy duros».

En cuanto a los propósitos en las semanas previas al inicio de la liga, uno de los principales retos del cuadro de la Villa del Río es superar el proceso de adaptación. «Cuando empezamos la pretemporada [23 de julio] prácticamente cada jugador venía de un sitio distinto. Aún no éramos un equipo como tal. Era una situación nueva para la mayoría, pero estas últimas semanas de entrenamientos nos han servido para ir conociéndonos y pillar automatismos. Poco a poco estamos construyendo un bloque con jugadores de una excelente calidad humana y que, además, están dotados de un muy buen nivel futbolístico».

El primer duelo amistoso de la Peña Deportiva tuvo lugar ante el juvenil nacional de la SD Portmany. Garrido relata que «no hay que darle tanta relevancia ahora mismo a los resultados, al ser lo más importante el cómo se afrontan los partidos». Además, hace un balance positivo de la pretemporada: «No puedo estar más contento con el desarrollo de la pretemporada. Hasta la fecha estoy muy satisfecho, ya que las sensaciones son muy buenas».

En cuanto a los amistosos, los de Garrido recibirán a la SD Formentera (rival en Tercera RFEF) el 9 de agosto y a la SD Ibiza (Segunda RFEF) el 13 de agosto. Además, visitarán al Inter Ibiza el 17 de agosto y a la SD Formentera en el Municipal de Sant Francesc el 27.

La Peña Deportiva se estrenará en la competición doméstica 2025-2026 el próximo 7 de septiembre en condición de local ante el Rotler Molinar, de Palma. Antes de ese encuentro, el primer partido oficial será el sábado, 23 de agosto. Esta es la fecha programada para el derbi en casa de la SD Ibiza correspondiente a la semifinal de la Copa RFEF.