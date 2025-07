El renacer de Venus Williams: victoria a los 45 tras dos años inactiva

Con 45 años y casi dos años después de su última victoria en un partido oficial, Venus Williams derrotó este martes a su compatriota Peyton Stearns por 6-3 y 6-4 en su debut en el cuadro individual del Washington Open, un duelo que supuso su inesperado regreso a la competición.

El anuncio días atrás de que la mayor de las Williams había aceptado una invitación del torneo capitalino fue una sorpresa, ya que llevaba 16 meses fuera de la competición. Su última aparición fue en el Masters 1.000 de Miami de 2024, donde perdió en sets seguidos. El motivo de estar alejada de las pistas, ha sido su salud. Venus, llevaba mucho tiempo sin disputar un partido oficial, incluso la WTA la consideraba como una tenista "inactiva".

En el Citi Open, Williams ya se había estrenado con una victoria este lunes en el cuadro de dobles, haciendo equipo con Hailey Baptiste, pero el plato fuerte llegó hoy, con el último partido de la jornada en la pista central del Rock Creek Tennis Center.

El sorteo resultó en un cruce con Stearns, una jugadora de 23 años y número 35 del mundo, nacida el 8 de octubre de 2001, justo un mes después de que Williams conquistara el Abierto de Estados Unidos, su cuarto 'grande', en una final ante su hermana Serena.

No ha pasado el tiempo para Venus, quien ha demostrado que sigue teniendo un gran nivel. Ella misma ha reconocido que no sabe si su vuelta va a ser definitiva o no, que prefiere "disfrutar". El partido no empezó bien para la siete veces ganadora de 'Grand Slams', quien también fue en cuatro ocasiones oro olímpico, ya que cedió a Stearns en blanco el primer servicio de la noche, en lo que generó murmullos en la grada.

Pero la mayor de las Williams no se rindió ahí, sino que recuperó el 'break' en el juego siguiente y enseguida volvió a sentirse cómoda en la pista, dejando a la vista del público aquella jugadora que dominó el circuito y fue número 1 del mundo a principios de los 2000.

Volvió a romper el servicio de Stearns en el sexto, cediendo el séptimo. Pero logró otro 'break' en el octavo para ponerse 5-3 y defendió a la perfección su servicio para sellar el primer set. Williams arrancó la segunda manga con otro 'break' a favor, pero pasó su peor momento en ese inicio de set cediendo dos servicios seguidos para que su rival se pusiera 1-3. Podía parecer que estaba acusando el cansancio, pero nada más lejos de la realidad.

Venus ganó los siguientes cuatro juegos, incluyendo dos 'breaks', para ponerse 5-3, como en el primer set. Ya casi con la victoria en las manos, Stearns sobrevivió a un noveno juego que duró apenas 12 minutos y en el que enfrentó cuatro puntos de partido en contra.

Los nervios se habían apoderado de Williams en un último juego muy reñido, en el que perdió su quinta bola de partido antes de salvar un 'break' en contra y, finalmente, cerrar el set por 6-4 y el partido, rebosando felicidad ante un público entregado.

Williams terminó con un 54,4 % de primeros saques, 71 % de puntos ganados en el primer saque y 34,6 % en el segundo. Con 9 saques directos y con 6 'breaks' a favor, por solo 4 en contra. Se convirtió así en la jugadora de mayor edad en ganar un partido oficial desde que lo hiciera con 47 años la checoslovaca Martina Navratilova en Wimbledon 2004.

Tras la victoria ante Peyton Stearns, Williams declaró lo siguiente: "Creo que fue una gran victoria para mí hoy. Como dije, no es fácil. No será fácil. No es fácil para nadie aquí", comentó. "Sé que tendré que luchar cada partido, pero estoy preparado para ello".

La última victoria de Williams en el circuito databa de agosto de 2023, en la ronda inicial del Masters 1.000 de Cincinnati, cuando superó a la rusa Veronika Kudermétova. En segunda ronda, Williams se medirá con la polaca Magdalena Frech, 24 del mundo.

El lunes, tras ganar el partido de dobles, Williams aseguró que "poder estar jugando" en Washington era algo "simplemente bonito" después de someterse el año pasado a una una cirugía para extirpar fibromas uterinos. Hoy después de todo esto tiempo, pudo volver a llegar al éxito.