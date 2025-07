La mejor España regresa a la Eurocopa

Para todos los que dudaron en el último año o tras los Juegos Olímpicos de París. Para todos los que sufrieron durante la semana cuando peligraba la presencia de Aitana y Cata Coll o cuando conocimos que Paredes no podría estar en el debut. Para todos los que dijeron que el favoritismo puede llegar a pesar demasiado: no conocen a estas jugadoras. La mejor selección española está de vuelta y, en su estreno en la Eurocopa, contra Portugal, demostró lo que ha venido a hacer: a luchar para llevarse el único título que le falta. Un estreno con una maravillosa exhibición con doblete de Esther y goles de Vicky López, Alexia y Martín-Prieto.

Otro contexto esperaba este debut tanto para España como para, sobre todo, Portugal, que vivió uno de los días más tristes de su historia tras conocer, por la mañana, el fallecimiento de Diego Jota, futbolista del Liverpool e internacional con su país, y su hermano André Silva. El delantero, que en paz descanse, recibió un sentido homenaje con un minuto de silencio y un brazal negro como muestra de respeto que lucieron todas las jugadoras sobre el césped del Stadion Wankdorf de Berna. Incluso la afición lusa, que sí ganó en la grada -hubo récord en Berna, con 29.520 espectadores-, se levantó en el minuto veinte, en honor a su dorsal, para corear su nombre. Y también, y por eso es la más auténtica, llevaron pancartas que decían que los pasteles de nata son mejores que las natillas o los churros, aunque esto último no se coge ni con pinzas.

Reinó el sentido común y, por supuesto, Aitana no jugó de inicio. Pero tampoco lo hizo Cata Coll, que no se encontraba bien de su amigdalitis. Nanclares jugó en su lugar, María Méndez hizo de Paredes y Vicky López, de la vigente Balón de Oro. De hecho, la benjamina se entendió a la perfección con sus compañeras Alexia y Pina y Esther, la '9' elegida ya por Tomé que tanto había echado de menos la selección hasta que volvió en abril, les ayudó en la presión, impecable. Suyo fue el primer tanto del partido, cuando el público todavía no se había acomodado en sus asientos. El balón largo de Olga Carmona, sin embargo, fue medio gol. Y la delantera del Gotham, ganó la espalda a Carole Costa, controló como una crack y definió con una acrobacia que salió perfecta. A los siete minutos de partido Vicky López ya había hecho el segundo. Solo tuvo que empujar un pase de la muerte de Mariona, que parece asentada en la derecha, como en el Arsenal, cuando juega Pina. Es lo que ha funcionado en los últimos meses.

Fue justo antes del descanso, después de un intérvalo en el que Portugal intento ir a por el gol, con alguna carrera de Jessica Silva que cortaron bien entre Ona y Aleixandri, que llegaron los otros dos tantos. Primero fue Alexia, a pase de Mariona, de nuevo, y con un recorte que arrancó algún 'oh' de la grada. Lo celebró con otra de las reverencias de reina. Y cuando aún cantaban el gol, llegó el cuarto, de Esther otra vez. El centro picado de Pina se fue cerrando, dio en el palo y el rebote le cayó a la andaluza, que, en la línea de gol y casi sin querer, lo metió dentro con el pie.

Incluso con tal ventaja no bajó España ni una marcha: quería más, más y más. La superioridad era absoluta: contundencia, presión asfixiante, ideas claras, un plan que salió a la perfección y magia. El resultado pudo llegar a ser más abultado, con ocasiones para prácticamente todas, también para las que entraron en la segunda parte, como Athenea. Y fue una de ellas, Martín-Prieto, que conocía bien a sus rivales, la que puso la guinda en el 92 tras un pase espectacular de Salma. Esa sí que era la selección campeona que todo el mundo quería ver en otro gran torneo, que se sentía con confianza e invencible. Pero esto no basta para ganar torneos. Partido a partido