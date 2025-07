Djokovic pasa al ataque con nuevo récord en Wimbledon

Novak Djokovic tiene en Wimbledon 2025 su gran esperanza para conseguir su 25º título de Grand Slam. Así lo asumió él mismo antes del torneo y así lo está demostrando en estos primeros compases de competición. Tras superar su estreno de manera más sufrida, selló el pase a tercera ronda con una paliza a Daniel Evans (6-3, 6-2 y 6-0) con un despliegue de juego ofensivo que deja muy en evidencia sus intenciones sobre la hierba del All England Club.

A un solo paso de ser también centenario en su pista favorita, Djokovic destrozó a uno de los favoritos de la afición local sin piedad. Apenas le permitió estar en partido en los primeros juegos del partido, antes de convertir el resto en un auténtico infierno para él. 46 tiros ganadores y un porcentaje de puntos ganados con primeros servicios que rozó el 90% para demostrar que pese a sus 38 años, que le hacen ser el segundo jugador más veterano en el cuadro actual, está listo para levantar su octavo título sobre la hierba londinense.

El serbio está ya en tercera ronda por decimonovena vez en su carrera, más que nadie en toda la Era Open. Un nuevo récord que no vino solo y es que el rosco que se adjudicó en el tercer set le convierte en el jugador con más sets en blanco a su favor en la historia de los Grand Slam junto Agassi.

SEGUIR MIRANDO ADELANTE

"Significa que llevo jugando bastante tiempo . 19 veces. Es una estadística excelente. Probablemente, sean casi los mismos años que Sinner y Alcaraz" bromeó el serbio sobre la pista feliz tras su nueva exhibición de juego que le lleva ahora a medirse con su compatriota Miomi Kecmanovic.

Sin duda, números que siguen engrandeciendo la leyenda del mejor jugador de todos los tiempos. Pese a ello, para 'Nole' todavía no es tiempo de mirar lo conseguido. "No reflexiono plenamente sobre todo lo que he pasado. Me gustaría. Pero creo que eso llegará cuando deje la raqueta a un lado y me tome unas margaritas en la playa con Federer y Nadal".

Por el momento, toca centrarse en seguir buscando un nuevo título en Wimbledon para poder igualar a Federer con ocho y ser junto al suizo el hombre más laureado en el All England Club. Argumentos no le faltan. Ganas, ya ha demostrado que tampoco. El serbio quiere redondear su carrera con el 25 título de Grand Slam y viene avisando que está listo para ello.