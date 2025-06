Sergio Ramos secó a Mastantuono

Franco Mastantuono llegaba al Mundial de Clubes como la gran estrella del fútbol sudamericano, algo que llegó a propiciar su fichaje por el Real Madrid. Pero por ahora, sus dos primeros encuentros en este torneo no ha podido demostrar lo que había demostrado en la Liga Argentina.

El Rose Bowl de Pasadena fue el coliseum de una batalla de esas en las que no importa la edad. Mastantuono, de 17 años tendría que superar a Sergio Ramos, 39 años, si querría clasificarse para los octavos de final. Uno con una historia por escribir en el Real Madrid, el otro con su nombre en lo alto de la glamurosa historia blanca.

El argentino no pudo superar la férrea defensa que planteó Monterrey. La pidió, lo buscó y lo intentó, pero no le terminaron de salir las cosas igual que en su debut contra Urawa Reds. Mastantuono es el líder de River y eso se nota. Todos los ataques pasan por sus pies y todas las jugadas a pelota parada son para él, aun así, el joven futbolista no fue capaz de certificar el pase para los millonarios.

Fallos incomprensibles

El partido arrancó trabado pero con un gran River Plate. Los argentinos fueron los que más se acercaron a portería pero no llegaron a inquietar a Andrada hasta el final del primer tiempo donde fallaron dos ocasiones muy claras. Sobre todo una en que Martínez Cuarta remató fuera un balón muerto en el área pequeña.

Ninguno de los dos equipos rompió la igualada inicial en los primeros 45 minutos pero el dominio era claramente argentino.

La única aproximación de Monterrey fue tras una gran jugada individual de Canales que terminó con un tiro muy centrado del exjugador del Real Betis. Despejó con facilidad Franco Armani.

Mastantuono se quedó sin gasolina

En la segunda parte el encuentro se rompió. River empezó a encontrar la manera de penetrar la sólida defensa mexicana: las bandas. Mastantuono y Meza conseguían superar a sus defensores con facilidad, pero los centros argentinos nunca llegaban a buen puerto. Algo que dio pie a que Monterrey pudiese salir rápidamente a las contras para amenazar a Armani.

Mastantuono pudo abrir el marcador. Recibió dentro del área recortó para dentro y la reventó con la zurda. En su camino había dejado atrás a un defensa mexicano, pero su tiro fue desviado por el arquero. La más clara fue suya, aunque no pudo poner la guinda al pastel.

En los últimos minutos el joven delantero estaba fundido y el muñeco Gallardo lo cambió. Mastantuono no pudo cambiar el rumbo del encuentro y dejó abierto el futuro de River en el Mundial de Clubes. Los millonarios se enfrentarán a un Inter que necesita ganar en la última jornada y Monterrey tendrá un encuentro fácil ante el ya eliminado Urawa Reds.

Mastantuono deberá volver a sacar su mejor versión si no quiere despedirse de su equipo prematuramente.