El césped sintético que preocupa a Xabi Alonso y Courtois en un campo donde sí se juega al 'soccer'

Xabi Alonso no está cómodo en sus primeros días en el Real Madrid. Le molestan muchas cosas. Las luces que le ciegan en ruedas de prensa que preferiría despachar con dos o tres lugares comunes, pero en las que se implica como si fuese un análisis médico. Da cuenta de las bajas, contradice las intuiciones y oculta los males de un conjunto blanco que está teniendo un difícil final de temporada. Después del empate ante Al Hilal, el conjunto blanco se quedó sin red para enfrentar un Mundial de Clubes que no hace prisioneros.

La casa de los Carolina Panthers

Antes de la zona mixta y la rueda de prensa se pudo ver a Xabi Alonso acompañado de Thibaut Courtois escudriñando el césped del Bank of America Stadium de Charlotte, un campo con un aura inigualable. Pero cuenta con un pero al que no está acostumbrado el Real Madrid ni el resto de equipos de élite: un césped sintético. "Se echan un poco de menos esos campos de césped de verdad, pero nos adaptamos", dijo el portero del conjunto blanco, quien ya se sintió incómodo con el verde del Hard Rock Stadium que se puso el día antes del partido inaugural.

"Es lo que es. Hablar de las condiciones no es lo más importante. No tenemos que poner excusas. No son las mejores condiciones, pero nadie puede cambiarlas", intentó liberarse de excusas Xabi Alonso. En el fondo, al entrenador vasco le incomoda tener que pasar el algodón por su proyecto en un país ajeno a las circunstancias europeas. Durante el espacio de tres minutos en el que el tolosarra y Courtois pasearon por el tapete de un estadio con mucho encanto, se agachó para tocarlo en varias ocasiones.

Desde que aterrizó en EEUU, Xabi Alonso está obsesionado por las circunstancias. El Real Madrid tuvo que construir de cero una ciudad deportiva en Palm Beach. Aunque el lugar en el que se quedó en Miami ya había sido utilizado para concentraciones de la Copa América. El césped del Bank of America Stadium es sintético. En abril de 2021 los Carolina Panthers, que ejercen de local en este feudo, anunciaron que sustituirían el césped natural por césped artificial FieldTurf Vertex CORE.

Un tipo de cesped con recomendación FIFA

¿Por qué se llevó a cabo este cambio? Principalmente, para manejar mejor la alta demanda de eventos en el estadio (partidos de la NFL, del MLS con Charlotte FC, conciertos..), dado que el césped artificial es más resistente y económico en mantenimiento. Es una situación similar a la que se da o se producirá con frecuencia en el Bernabéu, con el hipogeo, un sistema que permite retirar y desplegar el verde según los eventos que se realicen. De hecho, en la primera temporada de la reforma del campo hubo críticas por su estado. Se tuvo que cambiar en varias ocasiones.

No es la primera vez que Courtois se queja del estado del césped de un campo. Ya lo hizo en la última final de Copa, en visitas a estadios como Vallecas... Porque es cierto que los porteros son los que más sufren cuando hay irregularidades en este aspecto. "FieldTurf busca imitar las mejores cualidades del césped natural, ofreciendo buen rendimiento del balón y retorno de energía para los jugadores. Es productor preferente de FIFA y lidera en número de campos recomendados por FIFA en EEUU", destaca FieldTurf en su web.

Sin embargo, esto no compensa la preocupación de un Xabi Alonso que ha adoptado métodos de Inteligencia Artificial para evitar lesiones, la gran lacra con la que cargó su predecesor, Ancelotti. En la NFL, una docena de equipos confían en FieldTurf; en la MLS, 13 clubes también lo usan para jugar o entrenar en esta categoría. Más de 1.500 programas universitarios (NCAA) lo utilizan. En Carolina del Norte y Carolina del Sur, hay más de 100 instalaciones con el tipo sintético que preocupa al Real Madrid, pero que no debería alejarle de su objetivo fundamental, como es ganar a Pachuca.