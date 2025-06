Toby Roberts, oro olímpico en París 2024, compite en Alcobendas por la Copa del Mundo de escalada

El joven escalador británico de 19 años, campeón olímpico en París 2024, competirá este verano en Alcobendas junto a los mejores del mundo, en un país, España, que como él mismo asegura, está entre los destinos top para escalar. Toby Roberts destaca que, además de la calidad de la roca y la escalada, nuestro país ofrece un ambiente único para los escaladores, y está seguro de que el público en Madrid creará un ambiente increíble alrededor de la competición.

Su vínculo con España es especial, y es que Roberts ha disfrutado de grandes momentos en zonas de escalada emblemáticas como Rodellar y Margalef, situadas en las provincias de Huesca y Tarragona respectivamente. De ambas asegura guardar recuerdos maravillosos —uno probablemente sea el encadene de su vía más exigente, Gancho Perfecto 9a+, una ruta mítica entre los escaladores más experimentados—. Tras su triunfo en París, intentó realizar Perfecto Mundo (9b+), también en Margalef, quedándose a solo un movimiento de completar esta línea de élite; un desafío que aún tiene pendiente y que refleja su pasión y versatilidad tanto en competición como en roca. Quién sabe si tal vez vuelva a intentarlo este año, una vez termine la temporada de competiciones internacionales.

En esta entrevista hablamos de lo que significa competir al más alto nivel, de su vínculo con la roca española y de la Copa del Mundo de Alcobendas que se celebra el 18 y 19 de julio.

Eres considerado uno de los mejores escaladores de la actualidad. ¿Qué tipo de responsabilidad conlleva esto? ¿De qué manera influye ese nivel de exigencia en las decisiones que tomas sobre tu carrera y tus próximos pasos?

Empecé a escalar porque me encanta, eso no ha cambiado y es lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Incluso si no hubiera tenido ningún éxito, seguiría escalando. Intento escalar duro y exigirme porque es lo que quiero hacer. Honestamente, creo que para tener una carrera larga tienes que amar lo que haces y hacerlo para ti mismo. Ojalá esa pasión por el deporte inspire a otros de alguna manera.

No creo que el éxito cambie eso, aunque sí siento una presión diferente, y es algo que tienes que superar para poder disfrutar realmente de la escalada y de las experiencias que trae.

Escalo y me encanta esforzarme, y creo que la única responsabilidad es ser yo mismo.

¿Cómo entrenas para prepararte en una disciplina tan compleja como escalada de dificultad?

¡Duro!

La respuesta es sencilla: escalar mucho, hasta que ya no puedas ni cerrar las manos. Aspectos como la lectura de la ruta, el ritmo, el manejo de los seguros (clipping), no estresarte en la vía, la recuperación durante la escalada y, también, poder ejecutar bien, son una gran parte de la escalada de dificultad y solo se consigue con experiencia.

Además, está el aspecto físico. A veces tengo planes de entrenamiento muy intensos, donde trato de subir constantemente mis niveles físicos, lo que en realidad puede hacer que bajen, y eso puede ser difícil mentalmente. Básicamente, estás intentando construir una gran base física.

Hay momentos en el camino en los que tienes que consolidar todo ese esfuerzo y saber que, en conjunto, lo has hecho bien.

La ruta final de dificultad en los Juegos Olímpicos fue un buen ejemplo. Pude escalar una ruta física muy dura y casi saqué el máximo de mí mismo. La medalla de oro fue un reflejo de haber sabido gestionar todo eso; se trataba de hacer bien lo fundamental de la escalada bajo una enorme presión.

En definitiva, son fases de entrenamiento y luego debes consolidar eso en la pared y en las competiciones.

“Cuando todo el entrenamiento se consolida en la pared, sabes que lo has hecho bien” - Toby Roberts

Anraku Sorato, Toby Roberts y Jakob Schubert en el podio de los Juegos Olímpicos de París 2024 / Drapella/Virt/IFSC

La escalada a menudo implica momentos de fracaso y superar desafíos. ¿Cómo afrontas los contratiempos durante las competiciones y qué te motiva a seguir adelante después de una escalada difícil?

Puede ser difícil, pero la mentalidad es, obviamente, una parte enorme de esto. A veces, cuando tienes una escalada complicada no hay segundas oportunidades, como en una semifinal o final de dificultad.

Otras veces, como en una ronda de boulder (modalidad de escalada a baja altura), tienes cinco minutos entre bloques para resetear y volver a intentarlo. Esos cinco minutos, cuando estás descansando y dejando atrás lo que pasó, son realmente importantes; no puedes hacer nada sobre lo que ya pasó. Pase lo que pase, tienes que ser positivo, adaptarte y aprender.

El deporte puede ser sinónimo de presión, y los márgenes más pequeños pueden tener un gran impacto. No creo que haya un solo enfoque; cada persona tiene que encontrar lo que le funciona.

Tienes que intentar usar todas tus experiencias de forma positiva. En mi caso, nunca he tenido un momento en el que no quisiera volver a la pared.

“El fracaso ya es bastante duro, pero se vuelve aún peor si no aprendes nada de él” - Toby Roberts

¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la IFSC (Federación Internacional de Escalada Deportiva) para llevar la escalada a una audiencia global, especialmente con eventos como la Copa del Mundo?

La escalada está creciendo, lo cual no es sorprendente dado lo increíble que es este deporte, aunque todavía tiene muchos retos. La mayoría de los atletas se autofinancian y compiten por pasión, no porque puedan permitírselo. Entrenar y exponerse a diferentes estilos resulta realmente difícil, porque hay que adaptarse a los distintos diseños de las rutas, que son muy creativos.

Hay desafíos para seguir avanzando con el formato, la puntuación y atraer a nuevos espectadores, porque así aumentan las oportunidades para todos, tanto a nivel mediático como en patrocinios. En general, el deporte necesita seguir desarrollándose.

Creo que hay buenas evidencias de que la IFSC está haciendo un trabajo progresivo. Ha aumentado las medallas en los Juegos Olímpicos, lo que por sí solo da una visibilidad enorme al deporte. Aunque me encantaría ver avances en otras áreas, el hecho de haber incrementado las medallas, los cupos para atletas y la inclusión de la paraescalada en los Juegos Paralímpicos demuestra que han cumplido con éxito en varios aspectos clave.

Madrid acogerá la Copa del Mundo de Escalada de la IFSC este julio. ¿Qué es lo que más te emociona de competir en este evento, y qué crees que hace que España y Madrid sean un lugar único para competiciones de escalada?

Además de tener a algunos de los mejores escaladores del mundo, España también tiene una de las mejores escaladas. He pasado mucho tiempo escalando en roca española y me parece muy apropiado que haya una Copa del Mundo allí.

Me encantan las grandes multitudes que se reúnen cuando hay competiciones en lugares con tanta pasión por la escalada, y me imagino que el público español será increíble. Espero que haya un ambiente de fiesta.

Y como alguien que tiene la piel muy seca, prefiero competir en los meses de verano, cuando hace más calor. Así que espero que el clima español también me ayude.

¿Has escalado alguna vez en España? Si es así, ¿cómo fue tu experiencia?

Sí, he escalado en el rocódromo Sharma Climbing, y he escalado mucho en roca, en Rodellar y Margalef, dos lugares increíbles. Llevo viajando a España a escalar desde hace 10 años y tengo recuerdos maravillosos.

Mi ruta más difícil al aire libre hasta ahora es Gancho Perfecto, un 9a+ en Margalef. Y después de los Juegos Olímpicos intenté Perfecto Mundo 9b+ y me caí en el último movimiento cuatro veces, así que tengo asuntos pendientes.

¿Qué mensaje te gustaría compartir con la próxima generación de escaladores españoles?

Disfrutad de vuestra escalada y esforzaros mucho. Tenéis algunas de las mejores escaladas del mundo y podéis conseguir todo lo que queráis, exactamente como hizo Alberto en Tokio.

Y también, en la Copa del Mundo… ¡Animad fuerte!