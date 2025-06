Sinner supera la trampa de Djokovic y se cita con Alcaraz emulando al 'Big 4'

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz. Número uno y dos del mundo frente a frente en la gran final del próximo domingo. El italiano confirmó la final deseada en París superando a un guerrero Novak Djokovic (6-4, 7-5 y 7-6) en la que será la primera de Grand Slam entre los dos grandes dominadores del tenis de presente y de futuro.

Será la tercera consecutiva para Sinner, algo que solo habían conseguido Djokovic, Murray, Nadal y Federer en todo el Siglo XXI, y la primera en París, donde buscará su cuarta corona en las mismas finales, intentando un pleno que también tratará Alcaraz.

Y lo hará sin haberse dejado un solo set en el camino después de superar a Djokovic sin dejarle sumar un solo parcial, denotando que el italiano anda ya muy lejos del resto, a excepción del tenista de El Palmar.

Dominó de principio a fin y dio el acelerón a cada momento que lo necesitó, ante un 'Nole' que se resistió hasta el final, corriendo a cada bola y dejando patente que pese a no tener ya un físico privilegiado, sigue teniendo un tenis suficiente como para plantar cara a cualquiera.

Pese a tener que ser asistido por el fisio y por el médico entre el segundo y el tercer set, el 24 veces campeón de Grand Slam luchó hasta el final y llegó incluso a tener tres bolas para ganar el set, pero Sinner supo resistir en su momento de más tensión en el torneo hasta el momento y acabó sellando la victoria en sets corridos.

Gran partido para Sinner que cogió ritmo en vistas del gran duelo final. "Ha sido impresionante jugar contra Novak, he tenido que dar un paso adelante y jugar mejor que nunca para ganarle. Es increíble lo que está haciendo, tenemos todos mucha suerte de verlo jugar, es un modelo para todos nosotros" aseguró el italiano tras el partido.

Sobre Alcaraz, Sinner no escondió que su historial no es el mejor, aunque buscará con todas sus fuerzas el triunfo. "Es el mejor tenista de la historia, es difícil jugar contra él. Antes de entrar en pista, sientes la tensión. El domingo será muy difícil, mi historial contra Alcaraz no es muy bueno... pero veremos lo que podemos hacer".

La reedición de la final de Roma, pero con premio mayor.

París busca a su gran campeón.