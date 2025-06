Lamine y Dembelé libran el último asalto por el Balón de Oro en Stuttgart

España y Francia se miden este jueves en las semifinales de la Nations League, una competición que va ganando prestigio con el paso de las ediciones. Los de Luis de la Fuente buscan encadenar su segundo título, con lo que se convertirían en la primera selección que lo consigue. Francia y Portugal, que ganó el torneo inaugural y juega su semifinal este miércoles ante Alemania (21:00), son las otras selecciones que están en disposición de sumar su segundo título. Sin embargo, el duelo está marcado por la lucha que librarán Ousmane Dembelé y Lamine Yamal, principales candidatos a hacerse con el Balón de Oro esta temporada.

Siete minutos juntos

El 29 de abril de 2023 Dembelé fue testigo directo de un hecho histórico. El Barcelona se medía al Betis en el Camp Nou y el francés saltó al césped en el minuto 73 sustituyendo a Raphinha. Diez minutos después entraba al campo un niño de 15 años: Lamine Yamal Nasraoui Ebana. El francés y el canterano coincidieron siete minutos. Los únicos que fueron alineados juntos por Xavi, porque el de Esplugues no jugó más hasta el final de temporada y el ‘Mosquito’ se marchó ese verano al París Saint-Germain.

Se han cumplido dos años de aquella efeméride de la que no hay imágenes juntos porque Dembelé y Lamine ocuparon bandas contrarias. Ousmane era el tipo de jugador que despertaba la curiosidad de Yamal. Un freestyler que seguía la senda de Neymar, el gran referente del azulgrana, pero que no terminó de explotar. El francés se marchó al PSG y allí Luis Enrique sí ha sacado su mejor versión convirtiéndole en un delantero voraz. Dembelé, de 28 años, ha sumado 34 goles y 14 asistencias en los 49 partidos que ha jugado, ganando el triplete doméstico (Liga, Copa y Supercopa de Francia), además de la Champions. Lamine, de 17 años, ha sumado 18 goles y 21 asistencias en los 55 encuentros que ha disputado ahora, conquistando el triplete en España, al conseguir Liga, Copa y Supercopa.

En unas horas, España y Francia se enfrentarán con el pase a la final de la Nations League en juego, aunque nadie hable de ello. El azulgrana ha restado importancia a su duelo con Dembelé, aunque ha terminado asumiendo que puede marcar la lucha por el galardón individual más prestigioso: “Si yo gano la Champions y el Mundial, el Balón de Oro llegará. Lo importante es disfrutar y que llegue cuando tenga llegar. Si yo tuviese que votar, daría el Balón de Oro al mejor del año, no al que gane el partido del jueves. Pero si la gente quiere que nos lo juguemos el jueves, nos lo jugaremos. Aunque yo pienso en ganar el jueves y el domingo. Te irá mal si juegas pensando que necesitas el Balón de Oro”.

Zidane: “Nunca había visto algo como lo de Lamine”

La campaña para apoyar a Dembelé arrancó el sábado sobre el césped del Allianz Arena, donde el PSG goleó al Inter en la final de la Champions y donde se jugará el próximo domingo la final de la Nations League. En ella estará la Francia de Dembelé o la España de Lamine. Luis Enrique destacó el “liderazgo y el hambre” de Dembelé y el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, no dejó de corear el ‘Dembelé, Balón de Oro’.

Pero en la ‘trinchera’ de Lamine se ha dado un fenómeno curioso porque se han ido sumando referentes del fútbol francés. Empezando por Zinedine Zidane, mito del Real Madrid, que no se mordió la lengua al hablar de él: “Cuando le ves jugar como en la semifinal ante el Inter… Nunca había visto algo así en mi vida. Basta con ver a alguien que domina tanto su materia sobre el terreno de juego. Es fabuloso verle así. Al que tienen que ver todos los jóvenes es a Lamine, todos nos divertimos viéndole jugar”.

Luis Fernández, ex jugador y ex entrenador del París Saint-Germain, además de internacional francés, tampoco tiene dudas al respecto: “Yo le daría el Balón de Oro a Lamine porque es un jugador que es un ejemplo para los jóvenes de hoy. Ousmane explotó desde enero, pero Lamine lleva uno o dos años demostrando que es el mejor. Está haciendo cosas fenomenales, está demostrando por qué hay que dárselo a él. A mí me gusta más que Dembelé”.

La consecución de la Champions por parte del PSG puede desequilibrar la balanza a favor de Dembelé, que es favorito en las casas de apuestas. Lamine no disputará el Mundial de Clubes y eso le hace tener menos margen de maniobra ante el francés. De ahí que esta semifinal entre Francia y España sea el último asalto del azulgrana para condicionar el voto a su favor al ser el único cara a cara entre ambos. Pero si los títulos fuesen decisivos, Dani Carvajal habría ganado el Balón de Oro el año pasado y esta temporada se lo llevaría Fabián, que a los que tiene Dembelé, compañero suyo en el PSG, suma su condición de vigente campeón de la Nations League y de la Eurocopa.

Medio planeta verá este España-Francia en el que Mbappé, por primera vez en mucho tiempo, no tendrá el foco sobre él. Más que un partido, se estará dilucidando si aquel niño de 15 años que Ousmane vio debutar en abril de 2023 contra el Betis es capaz de arrebatarle el Balón de Oro siendo aún menor de edad. Para que eso ocurra, Lamine debe realizar otra actuación extraordinaria como la de Milan ante el Inter o como la de la semifinal de la pasada Eurocopa ante Francia, con aquel gol majestuoso. Hasta el seleccionador galo, Didier Deschamps, dejaba una frase en su comparecencia que probablemente sea el halago más grande que ha recibido el de Rocafonda: “Es un fuera serie. A los 17 ya hace lo que hacen los mayores o lo que hacía Mbappé a los 18”.