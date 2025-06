De la Fuente: "Para el Balón de Oro voto a Lamine, a Fabián, a Pedri..."

Luis de la Fuente, seleccionador español, compareció en el Mercedes Benz Arena de Stuttgart junto a Pedri con una hora de retraso sobre el horario previsto. El de Haro comenzó analizando la situación en la que España afronta esta semifinal ante Francia en la que se juegan meterse en la final que se jugará en Múnich el próximo domingo a las 21:00 horas. ""Están todos en perfectas condiciones y han entrenado muy bien estos dos días. Incluidos Nico y Fabián, que está feliz, de subidón y en perfectas condiciones para jugar tras ganar la Champions".

El de Haro quiso poner en valor la Nations League: "Es una competición muy prestigiosa y complicada. Tienes que jugar diez partidos para ser campeón y contra los 16 mejores equipos de Europa. Si alguien no se ha dado cuenta de la dificultad, no está mal decírselo o recordárselo". Para De la Fuente "no hay favoritos. Lo único que es importante es que te tienen en cuenta. Estos partidos se determinan por detalles porque hay mucha igualdad". El seleccionador confesó que "Alemania nos trae un recuerdo maravilloso. Este estadio y este país. Estamos felices porque tenemos recuerdos fantásticos. Salimos campeones después de 45 días maravillosos y sentimos el respeto del público alemán. Y además seguimos en la terna de los candidatos a ganar".

El Balón de Oro y Lamine

Sobre el duelo por el Balón de Oro entre Lamine y Dembelé, fue categórico: "Yo voto a Lamine, y también voto a Fabián, y a Pedri. Porque todos ellos tienen el nivel mundial de los mejores. Tienen todo para ser nominados. Mi voto será para Lamine o para el futbolista española que esté nominado siempre". Sobre Lamine, insistió en que "tiene una trayectoria a futuro que espero que sea impresionante. Pero somos formadores y hay que cuidar a Lamine. Es nuestra responsabilidad cuidarle. Si sigue esta profesión va a ser una leyenda futbolística". Sobre los jugadores de referencia, el técnico comentó que "cuando yo hablo de un buen jugador, lo que valoro es que sea un gran futbolista. Cruyff, Maradona, Pelé, Messi... Priorizo la calidad y capacidad del futbolista. Un futbolista especial, gente que marca una pauta".

Y finalmente se refirió a las claves para ganar el partido ante Francia: "Debemos trabajar como un equipo porque ellos son muy fuertes en los duelos individuales. Vamos a dar importancia a las ayudas, a las coberturas, a ganar duelos con agresividad. Debemos tener más iniciativa y que se preocupen ellos de nuestros jugadores. Esa es la clave para mí".