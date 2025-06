Las víctimas piden cuatro años de cárcel para Raúl Asencio y 58.000 euros de indemnización por la difusión de vídeos sexuales

El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por la presunta difusión de pornografía infantil. Así lo solicita la acusación particular de una de las víctimas, menor de edad, del caso Canteranos, que investiga a tres ex jugadores del equipo filial del Real Madrid por presuntos delitos de revelación de secretos en la modalidad de grabación de vídeos, revelación de secretos por compartir imágenes íntimas sin consentimiento de las afectadas y pornografía infantil. A Asencio, el cuarto implicado, le imputan pornografía infantil y revelación de secretos.

Además de la petición de cárcel, la defensa de la víctima pide 58.000 euros de indemnización al jugador por la presunta difusión del vídeo sexual en el que sale la menor. Según avanzó ayer El Partidazo de Cope, el abogado solicita una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios y otros 58.000 euros de indemnización: unos 27.000 por lesiones temporales, 21.000 por secuelas y estrés postraumático y 10.000 euros por daño moral.

El escrito de acusación pone el foco en la doble victimización de la menor. En primer lugar, al saber que la habían grabado sin su consentimiento practicando sexo en un club de la playa de Amadores en 2023; en segundo lugar, por la condición de persona mediática de Asencio, ya que la información tuvo gran repercusión en los medios de comunicación por la profesión del acusado y eso -cree la defensa- perjudicó más a la víctima, que sufre, entre otras secuelas, estrés postraumático.

Cárcel para el jugador del Real Madrid

A estas peticiones de prisión y multa se sumará también la otra joven que sale en el vídeo sexual, de 18 años. Antes de la apertura del juicio oral, el próximo paso de la instrucción de la causa, debe saberse si la Fiscalía coincide con las acusaciones particulares y también pide pena de cárcel para el jugador grancanario del Real Madrid.

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2023 en un club de playa de Amadores, al sur de Gran Canaria. Las víctimas, de entonces 16 y 18 años, mantuvieron relaciones sexuales con los entonces jugadores del Real Madrid C Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, que se enfrentan también a una petición de cuatro años y diez meses de cárcel. Las relaciones fueron consentidas, pero no la grabación y, menos, la difusión. Asencio no participó en el encuentro sexual y se encontraba en otro lugar del establecimiento.

La denuncia la interpuso la menor contra los cuatro jugadores meses después, el 6 de septiembre, cuando descubrió que había un vídeo sexual suyo difundiéndose en grupos de WhatsApp del club blanco. Las víctimas sospechaban ya en junio que las habían grabado y exigieron a los jugadores que borraran las imágenes. Creyeron que así lo habían hecho. Meses después descubrieron que el vídeo, en lugar de desaparecer, se estaba divulgando.

Un testigo afirmó que estaba con Asencio cuando el defensa del Real Madrid recibió en su móvil -presuntamente tras pedirlo- el vídeo sexual. Por eso está imputado por los presuntos delitos de revelación de secretos y pornografía infantil. Tras conocer los delitos que pesan en su contra, en mayo, el grancanario aseguró en sus redes sociales no haber grabado ni enviado "ninguna imagen o vídeo de contenido íntimo con las dos mujeres implicadas". "Debe seguir prevaleciendo la presunción de inocencia", pidió el jugador que ahora está a solo un paso de enfrentarse a la apertura de juicio oral.