Sinner, ante una amenaza inesperada: "Me puedes encontrar de fiesta la noche antes de jugar"

La sorpresa de la presente edición de Roland Garros tiene nombre y apellidos. Él es Alexander Bublik, el jugador kazajo que sorprendió al número cinco del mundo, Jack Draper, en la ronda de octavos de final.

Tras superar a De Miñaur en segunda ronda remontando dos sets adversos, volvió a dar la campanada este pasado lunes para ser el primer jugador kazajo de la historia en meterse entre los ocho mejores en un torneo Grand Slam.

Ahora, su reto será todavía más grande, con el número uno mundial enfrente. Jannik Sinner llega arrasando a la ronda de cuartos y aspira a hacer lo mismo ante un Bublik siempre sorprendente y que aseguró tras su gran victoria ante Draper estar viviendo el mejor momento de su vida.

El kazajo es sin duda uno de los jugadores que más da que hablar en el circuito. Por su talento, pero también por su manera de ser. Nunca ha escondido que el tenis no es ni será la gran prioridad en su vida, aunque sí su trabajo por el que pasa horas y horas intentando poner su talento entre los mejores del mundo.

"Hago lo mínimo y lo máximo para ser el jugador que soy, para estar en la posición en la que estoy. Seguiré por el mismo camino porque creo que priorizo el tenis, pero también mi vida. Es una proporción de 50/50 entre ambos. No es 90/50 tenis. Se trata de hacer lo que sea necesario para competir contra los mejores, algo que he demostrado en las últimas seis o siete temporadas. ¿Arriesgaría mi salud por eso? No" explicó en París.

UN TIPO PECULIAR

A diferencia de sus rivales, a los que considera "robots", Bublik no esconde que su manera de vivir el tenis es muy distinta, a lo que nombra a "su manera". Tanto es así que no se esconde para afirmar que no congenia con la forma convencional de ser deportista. "No creo que haga locuras, simplemente soy sociable, el tipo que te puedes encontrar de fiesta por las calles de París la noche antes de tener que jugar".

Sinner y Bublik volverán a verse las caras / ATP

Así es Alexander Bublik, el próximo rival de un Sinner que sin duda es la antítesis a la manera de ver y de hacer del kazajo, que eso sí, tiene entre sus 'highlights' muchos de los mejores puntos al final de cada temporada, demostrando que a juzgar por su calidad bien podría estar en lo alto del ranking ATP.

Con un saque potente y un juego siempre imprevisible entre la potencia y la calidad, Bublik se siente ahora capaz de todo en París.

Llegó a ser el número 17 del mundo y ahora, gracias a su buen momento en Roland Garros, vuelve a asomar la cabeza en el Top40, con esperanzas de dar otro salto dando la gran sorpresa este próximo martes ante Sinner.

Será el quinto enfrentamiento entre ambos, con pleno de victorias para el italiano, que en París está demostrando que va como un tiro en busca de su cuarto título de Grand Slam.