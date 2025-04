Marc Márquez: "Yo siempre he visto a Àlex como candidato al título, por supuesto"

Àlex Márquez le dijo a El Periódico, dos semanas antes de arrancar el Mundial de MotoGP de este año, que el día que ganase su primera carrera de MotoGP, que esperaba fuese este mismo año dadas las buenas vibraciones que le daba en la pista la Ducati ‘Desmosedici’ que le ha tocado en suerte, “estoy seguro de que mi hermano Marc se alegrará más que yo”.

Y, sí, Marc ha confirmado esta tarde que, después de su caída, levantarse y acabar 12º, sumando cuatro valiosos puntos, “la mayor alegría que me he llevado hoy ha sido ver ganar, por fin, en MotoGP a mi hermano”. Marc reconoció que él estaba “absolutamente seguro” de que Àlex ganaría más de un GP esta temporada. “Yo sé de qué es capaz Àlex, es un extraordinario piloto y, la verdad, no necesitaba este triunfo, esta demostración, para darme cuenta de ello. Sé cómo es, cómo se entrena, cómo ama su profesión y lo bueno que es pilotando”.

"Yo jamás he tenido dudas sobre lo bueno que es mi hermano, ¡jamás!, así que su triunfo de hoy, espectacular, demuestra que es todo un bicampeón del mundo. Nada en él es casualidad, nada" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

“Por fin podrá decir y nada le echará en cara que no ganaba en MotoGP. Ya está, ya es otro español (14º) que gana en la máxima categoría”, comentó Marc, que, en compañía de Àlex, han alcanzado un récord único: dos hermanos ganando en MotoGP, pues ni los Aoki, ni los Espargaró, ni los Rossi-Marini. “Y, ya que hablamos de Àlex, decir que, por descontado, es uno de los candidatos al título de este año, entre otras razones muchos parecen olvidar que ya ha sido líder de este Mundial y, ahora, vuelve a serlo, así que yo, al menos, cuento con él para el título. Nada, absolutamente nada, es casualidad en él”.

Y, entonces, Marc se puso a hablar de su segundo error en carrera: Austin (Texas, EEUU) y Jerez (España). “La primera vuelta ha sido dura pero, después de tener el toque con ‘Pecco’ (Bagnaia, compañero de equipo en Ducati Lenovo), entre la curva 10 y 11, he cedido y pensado ‘vale, ya buscaré otra oportunidad para superarle’. Y en ese instante, cuando había decidido dejar pasar algunas vueltas para calmarme, ha sido cuando me he caído, sin saber aún por qué”.

"Si quiero pelear por el título, no puedo cometer este tipo de errores. En Austin, supe por qué me había caído. Aquí, me temo que me he ido al suelo por un problema en nuestra moto, que ya sufrió 'Pecco' el pasado año: sueltas los frenos y la moto se va de delante"

“Un piloto”, siguió relatando el ocho veces campeón del mundo de motociclismo, “cuando se cae, quiere entender por qué se ha caído. Es muy importante averiguarlo, pronto o tarde, pero saber por qué te has caído. En Austin, lo entendí y aquí me temo que ha sido de la misma manera que le sucedió a ‘Pecco’ (Bagnaia), el año pasado: sueltas los frenos y derrapa de delante. Si quiero pelear por el título no puedo cometer estos errores”.

El mayor de los Márquez, que cuando se fue al suelo quedan aún el 90% de las vueltas, decidió levantar su Ducati y volver a la pista para tratar de arañar algún punto. Al inicio de esa recuperación (pasó último en la tercera vuelta de las 25 que tenía el GP y acabó 12º), tuvo serias dificultades en las curvas de izquierdas “porque tenía desmontado el carenado de ese lado y, cuando me tumbaba en la curva, el carenado rozaba y hacia que mi crono no fuese bueno”. Luego, cuando el carenado se ha desgastado por el roce, “mis tiempos ya han sido mejores. Faltaban alas, sí, pero la velocidad estaba”.