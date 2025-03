Louzán rebaja los salarios heredados de Rubiales y se enfría el aterrizaje de Alkorta como director deportivo de la RFEF

En medio de la enorme expectación que ha levantado en Valencia el monumental partido que enfrentará a España y a Países Bajos, aumenta la información sobre el distanciamiento entre la RFEF y Rafael Alkorta para que el excentral del Athletic se convierta en el sucesor de Albert Luque. Aunque en un primer momento se señaló al vasco como el principal candidato, la realidad es que a estas horas se ha enfriado mucho la negociación y la distancia entre las partes no invita precisamente al optimismo.

Louzán negocia a la baja

Rafael Louzán ha dado la orden de revisar a la baja los contratos que se tienen que renovar y eso también incumbe a los de ámbito deportivo. El legado de Luis Rubiales pesa mucho y en la nueva directiva se estima que los sueldos de los contratos que firmaba el anterior presidente estaban fuera de mercado y que no pueden ser asumidos por la actual Federación, lo que ha provocado ese distanciamiento entre Alkorta y la RFEF. El máximo organismo del fútbol nacional no está en disposición, o al menos no tiene la intención, de competir con los clubes en los emolumentos a sus cargos federativos. Y el de director deportivo es uno de los primeros ejemplos en los que se negocia a la baja.

Hasta el seleccionador Luis de la Fuente, amigo y valedor de Alkorta, parece haber asumido ese distanciamiento al ser preguntado por la incorporación del director deportivo: "Los tiempos los maneja la RFEF. Y en cuanto se incorpore el director deportivo, bienvenido sea. Creo que hará lo que hace cualquier director deportivo y que todo aquel que se incorpore a la Federación lo hará para sumar”.

Muchos señalan a Miguel Ángel Nadal, internacional en 62 ocasiones y tío de Rafa Nadal, como posible sustituto ya que ha sido nombrado responsable de la selección absoluta en la directiva de Louzán. Pero la realidad es que ni acompaña al equipo ni está a pie de campo, solo se limita a informar a la Junta de lo actualidad logística y administrativa de la selección, sin entrar ni en lo deportivo ni en lo financiero de la abosluta. Así que la baraja se ha abierto y comienzan a sonar otros nombres como posibles candidatos a ese rol que ha dejado Albert Luque libre tras su salida.

La otra figura que no existe es la de delegado federativo, que siempre ha acompañado a la selección. La Team Mánager sigue siendo Nuria Martínez, pero Louzán no ha nombrado en su directiva a nadie para que acompañe a la selección y le reporte sobre el día a día del equipo. La selección, por tanto, se mantiene en una posición de incertidumbre institucional y ejecutiva que desde la cúpula de la Federación no se tiene prisa en solucionar, aunque se trabaja para ello lo antes posible.