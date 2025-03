Lamine Yamal: "Somos el equipo que más daño le hace al Madrid"

Lamine Yamal es el jugador con mayúsculas de la selección española. En solo un año se ha ganado el respeto, cariño y aprecio tanto de aficionados como de compañeros. Los focos van dirigidos hacia él y no los elude. Al contrario, Lamine mira de cara y contesta con la misma soltura que se mueve sobre el terreno de juego. Algo inaudito para un chico de tan solo 17 años.

Después de cuatro largos meses sin partidos de la selección española, ¿cómo se siente en el regreso con este partido del jueves en Rotterdam y del domingo en Valencia?

Muy bien, tenemos una relación muy familiar, todos te acogen muy bien en esta selección. Estoy muy contento de volver a ver a los compañeros y ahora toca disfrutar y jugar.

Una lástima la lesión de otro jugador que impactó en su debut con la Roja como fue Marc Casadó.

Después del partido ante el Atlético de Madrid le pregunté cómo iba a ir a la concentración y me contó que debía hacerse una resonancia porque tenía dolor en la rodilla. Hablé con él ayer (lunes) y le escribí que se recuperara pronto, que cuando volviera, lo visitaría y estaríamos un rato juntos. Esperamos que se recupere pronto. Lo queremos mucho.

Es una baja sensible antes de este doble duelo frente al los Países Bajos.

Estaba haciendo una temporada increíble. Por ser su primera temporada en la élite estaba en un gran nivel de juego, de asistencias y me alegro de que le haya ido bien.

¿Usted cómo lleva su rol de ser la estrella de la selección y el FC Barcelona?

Yo salgo a disfrutar y no pensar en esto. Quiero disfrutar y pasarlo bien, jugar a fútbol que es lo que mejor sé hacer y no pensar en estas cosas.

¿De la Fuente y Flick le insisten mucho para que siga con los pies en el suelo?

Me lo han dicho tantas veces que ya no me lo repiten, es algo que debes tener siempre en la mente. Solo te hará mal si te crees que eres el mejor en todo. Hay que disfrutar y no pensar en lo demás. Este es el camino.

Pero no se puede reprimir cuando le cambian poniendo alguna que otra mala cara...

Así se ve que todo el mundo quiere jugar. En el momento del cambio todo jugador se enfada. Es normal, pero de camino hacia el banquillo te pasa. Entra un compañero que cuando tú estás en el campo quería que lo hicieras bien y, al final, es lo mismo.

"El dentista me ha dicho que los niños se ponen los brackets por mí"

Por cierto, vaya éxito tuvo su última visita a su barrio de Rocafonda, con drones incluidos. Un recibimiento espectacular.

Estuvo muy bien. En mi barrio estoy como en mi casa, disfruto mucho, todo el mundo me trata muy bien, nos queremos mucho. Me lo paso muy bien allí.

¿Se da cuenta de que es el gran referente de todos los niños que les gusta el fútbol?

Cuando veo a niños con mi camiseta, o voy más de incógnito y veo a niños con mi camiseta, me siento muy feliz, es lo que siempre he soñado. Siempre se lo digo a mi madre, no sé lo que estoy viviendo, pero lo disfruto mucho.

Incuso le copian el peinado.

Sí y también me lo ha dicho el dentista. Los niños van a ponerse brackets gracias a que los han visto en mí. Es algo que va de la mano con el fútbol. Los niños quieren ser como sus ídolos y lo disfruto mucho.

"Me levanto a las 4.00 h. por el Ramádán"

¿Cómo lleva el Ramadán en la concentración de España?

Igual que en el Barça con la diferencia de que allí entreno y me voy a casa y aquí hay más actividades. Debo bajar con los medios, hacer anuncios...es diferente, pero me levanto a las 4.00 h. para beber agua y luego sigo la misma rutina de e mis compañeros, excepto a la hora de comer. Estoy bien físicamente, en un buen momento físico y mental.

El jueves le tocará enfrentarse a un hueso como son los Países Bajos de Frenkie de Jong.

No sé como estará, estaba malo de la barriga. Cuando nos tocó Holanda ya lo hablamos. Le he deseado suerte y que tengo ganas de jugar contra él. Es un grandísimo jugador. Tenemos muchas ganas de jugar contra Holanda.

Lamine Yamal ya forma parte de la historia de la selección española / Sergio Reyes

¿Qué tal lleva la relación con los veteranos como Lewandowski? ¿Este año se sienten más cómodos?

Es algo que se ve. Somos una piña. Somos mucho más equipo que el año pasado. Es lo normal que ocurre con el tiempo cuando se juntan un grupo de jugadores y pasan tiempo juntos. Solo vino nuevo Dani Olmo que estuvo en la Eurocopa, somos muchos españoles y formamos una gran familia. Se pudo apreciar con la celebración ante el Atlético o Benfica. Todos nos alegramos por todos y es la clave del equipo.

"Flick nos ha inculcado que lo demos todos por la camiseta"

¿Quién se merece más el Balón de Oro: Raphinha o Lamine Yamal?

(Sonríe) No hemos hablado de eso. Si el Barça gana los títulos que tiene por delante, uno se lo llevará, quién sea. Estoy muy feliz por Raphinha, siempre se lo digo, su cambio ha sido increíble y está haciendo un temporadón. El Balón de Oro no me preocupa.

¿Cuáles son las claves del éxito de Hansi Flick?

Nos ha metido en la mente que lo más importante es la intensidad, que luchemos el uno por el otro, que lo demos todo por la camiseta, por los jugadores, por la afición, por la familia... Debemos tener siempre ganas de ganar.

También parece muy afectuoso.

Es muy cercano, se preocupa por todo el mundo, te lo explica todo para saber en qué mejorar o no. Se lo agradecemos.

¿Ha llegado algún día tarde a alguna reunión?

Por suerte no he llegado tarde. Si no, no hubiera jugado como le pasó a Jules (Kounde). Es un entrenador que sabe lo que debe hacer para contar con el respeto del equipo.

¿Cómo se entienden con él?

En inglés, pero ya dice algo con español. En mi caso nos comunicamos en inglés.

"Siempre que puedo voy a ver a mis amigos de La Masia"

¿Qué tal ha digerido el paso de vivir en La Masia a hacerlo ya de manera independiente?

He pasado a tener una vida más tranquila. Dentro de la residencia sí que estaba tranquilo, pero fuera hay siempre niños en la puerta y no puedes hacer tu vida tranquilo. En mi casa puedo descansar, voy a ver mi madre y mi padre cuando quiero. Tengo más libertad porque La Masia es una residencia y es normal que haya un control sobre dónde estás. Aunque siempre que puedo vuelvo para ver a mis amigos. Les tengo mucho cariño.

¿La palabra claves es cudidarse ante las lógicas tentaciones que tiene un adolescente de 17 años?

Debes pensar en ser futbolista, debes cuidarte. Nadie pensará más en ti que uno mismo. Hay que centrarse en que al día siguiente hay entrenamiento o partido y hay que cuidarse.

Lamine Yamal disfrutó leyendo la edición de SPORT del lunes con la victoria frente al Atlético de Madrid / Sergio Reyes

¿Sigue de cerca a la cantera del Barça? ¿Vio, por ejemplo, la victoria del Juvenil A en la Copa del Rey?

Tengo amigos como Brian Fariñas y me alegré mucho con él. Vimos la final comiendo (antes del partido frente al Atlético de Madrid). Él me va avisando de los partidos de la Youth Leauge o la liga e intento ir. Con el juvenil y el cadete te lo pasas bien, hay más igualdad que en los alevines, que el resultado es muy abultado. Te diviertes y ves a tus amigos.

"Lo próximo que dirán es que no doy asistencias"

¿Mantiene lo que dijo el domingo de que se guarda los goles para los partidos importantes?

Todos los partidos son importantes, pero siempre se habla que en el contexto de la Champions , el Atlético o el Real Madrid se me da bien.

Y eso que decían que no tenía gol.

Mientras no se diga que estoy en un mal momento o bajo rendimiento, siempre sacarán algo. Lo próximo que dirán es que no doy asistencias...estoy muy tranquilo.

¿Se alegra igual de una asistencia que de un gol?

Depende de la asistencia. Si es una asistencia de que das un pase y el compañero se va de todos para marcar, me pongo contento, pero no lo disfrutas igual. De todos modos, siempre me pongo contento dando asistencias o marcando goles mientras sea bueno para el equipo.

La temporada pasada en muchas jugadas se caía o parecía incluso que se tiraba, ¿qué ha cambiado?

Es una evolución de mi cuerpo. Cuanto más crezca, más fuerza de tren inferior y superior tendré. Se nota el cambio. El año pasado no me podía ir de tres rivales porque físicamente no llegaba. Ahora puedo tirar desde el medio del campo. Es parte del trabajo. Ahora vamos mucho a la contra y hay que tener físico para aguantar una y otra jugada.

Ahora recuerda a Messi o Iniesta que nunca fingían, algo muy distinto a lo que pasa con Vinicius.

Cada uno recibe un golpe de manera diferente. Si te dan y dicen que te has tirado, también deben valorar a la velocidad que vas. En este tema no tengo referente. Cuando me dan, me caigo y cuando puedo seguir, sigo.

¿A estas alturas de la campaña siente la emoción de que se acerca algún gran título?

Es algo que ya notó la temporada pasada cuando en la Champions nos eliminó el PSG. Sí que tengo esta sensación de formar parte de un equipo ganador. El año pasado el partido ante el Atlético de Madrid, un partido como el del domingo, no lo sacábamos. Igual que contra el Benfica. Tenemos la sensación de ser un equipo ganador, que quiere más y más.

¿Qué le diría a los culés que no quieren ni imaginarse una final de la Champions League contra el Real Madrid?

¿Por qué no? No hay que temer a ningún equipo. Ya dije que en Champions, el Liverpool era el favorito por haber quedado primeros en la fase inicial y luego ya veníamos nosotros. No le tengo miedo a ningún equipo. Nosotros somos los que más daño hacemos al Real Madrid y viceversa.

Es decir, ¿se siente realmente favoritos para ganar la Champions League?

Sí piensas que no eres el favorito, allí ya empiezas a perder. No piensas en que te pueden ganar. Piensas en que eres el mejor equipo, el que mejor juega y tiene más opciones de ganar.