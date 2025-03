Los jugadores del Barça, desolados tras la muerte de Carles Miñarro: "De no creerlo"

Llegaron al vestuario de Montjuïc sin saber nada. Y luego una vez dentro fueron informados de la muerte de Carles Miñarro García, uno de los doctores del equipo. Falleció de forma repentina. "Aún no me lo creo" escribió un desolado Pedri en sus redes sociales. "Te echaremos de menos", contó Ferran Torres, abatido como todos por la desaparición del médico azulgrana. "De no creerlo", ha confesado Araujo.

"DEP Doqui, siempre en nuestros corazones. Te echaremos mucho de menos", apuntó Gavi ya de vuelta a sus domicilios tras el aplazamiento del Barça-Osasuna por la muerte del doctor Carles Miñarro, quien había sido ascendido al primer equipo en la pasada temporada.

Era una persona especialmente querida por la plantilla. De hecho, esta misma mañana había chequeado el estado físico de Robert Lewandowski, a quien había ordenado que se fuera a su domicilio porque estaba desgastado tras el duelo europeo contra el Benfica.

"De no creerlo", ha escrito Ronald Araujo, uno de los capitanes del equipo. "Descansa en paz Doc. Mucha fuerza para la familia y amigos. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento", ha añadido el defensa uruguayo.