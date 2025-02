Araujo: "Invertí en el Barça en momentos difíciles del club y ahora viene lo bueno”

Con su inseparable mate, Ronald Araujo (Rivera, Uruguay, 7 de marzo de 1999) aparece por el Campo 9 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de las 16:00 de la tarde. Con su 1,90 y tantos, el nuevo 'look' con trenzas y dispuesto a hablar largo y tendido tras un arranque de año muy movido a nivel personal. El charrúa elige SPORT para valorar su reciente renovación hasta 2031 con el Barça, donde es feliz e intuye que empieza una exitosa etapa.

La situación del equipo es inmejorable: líderes en Liga, en 'semis' de Copa, octavos de Champions...

¡Sí! El equipo viene haciendo una muy buena temporada y se ve reflejado en los resultados. Ya hemos podido conseguir la Supercopa, que fue importante para el equipo joven que tenemos. Estamos contentos y la gente está ilusionada, se ve el trabajo que estamos haciendo.

Al ser un proyecto nuevo empezábais de tapados, pero ahora ya sois candidatos a todo. ¿Cómo de importante será manejar la presión?

Era normal que al principio hubiera algo de duda. El año pasado no fue como queríamos y jugamos en un club que te exige ganar, te exige títulos. Y si no los alcanzas se considera una temporada mala. Había mucha expectativa con la llegada de Hansi porque en realidad el equipo tampoco cambió tanto respecto al año pasado, pero creo que se ve reflejado lo que él quiere y lo que implementó. El equipo tiene una cara distinta... es un poco todo. También cambió la manera de trabajar en general en el club, no solo con el míster. Estamos bien, pero todavía queda y hay que seguir.

¿El barcelonismo está disfrutando con el equipo, pero sería injusto si se os juzgara solo por los títulos que consigáis?

El Barça te exige títulos. Y ya tenemos uno guardado en el bolsillo, que es la Supercopa. Fue linda la manera en la que la ganamos. Nosotros también tenemos la exigencia de querer ganar. Si la gente ve que tú vas, que generas... entonces esto lo aprecian. Después, en el fútbol pueden pasar mil cosas y quizá no ganemos tanto como queremos, que estoy convencido que sí, pero si no lo logras, al menos hay que ser un equipo protagonista y dar la cara.

¿En Champions se podría dar una final ante el Real Madrid. ¿Firmas?

¡Claro! Con que nosotros estemos ya está. Sería un partido lindo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La Champions es muy competitiva y en estas fases ya no hay rivales fáciles. Son dos partidos, depende de cómo entras al partido... son muchas cosas. Creemos que podemos hacerlo y ojalá podamos llegar a la final. Sería algo tremendo, pero vamos partido a partido.

Araujo acompañó la entrevista con su inseparable mate. / Valentí Enrich

Te guste o no, hay que preguntarte por todo lo ocurrido en enero con tu situación. Fueron semanas tensas, imagino.

Estaba tranquilo porque estaba convencido, lo estoy, de lo que quería, que era quedarme. Después hay factores que veníamos negociando del contrato con el club, pero algo normal. Vienes de estar seis meses fuera, volver otra vez. Pero siempre lo tuve muy claro. Y se vio en cómo entré a la final de Supercopa.

¿Nunca llegaste a dudar?

No, no. Dudar, no. Lo que te digo, estábamos negociando y hay factores que no dependen de ti.

Dijo Deco que su sensación es que seguirás porque firmaste hasta 2031.

Si depende de mí claro que seguiré, estoy feliz en Barcelona. Creo que vendrán buenos años. Viví una etapa del Barça con muchos problemas económicos o lo que sea, y entonces ahora quiero disfrutar también del momento bueno. He invertido cuando estaba difícil, me he quedado. Tuve muchas oportunidades de irme, pero creí en esto, me quise quedar. Creía que íbamos a arreglarnos a ir para adelante. Y ahora es el momento de disfrutar, me siento importante. Quiero estar acá, mi familia está a gusto en Barcelona y ojalá pueda cumplir todo el contrato. Por eso firmé un contrato largo.

Hay gente que dice que si hay una cláusula más baja es porque puede haber dudas…

Estoy feliz, de verdad. Siento que vienen grandes momentos y la gente va a poder disfrutar. Y siento que viene una buena etapa de mi carrera, estoy convencido.

Y además como capitán. ¿Si al Ronald de 15 años le dijeran que luciría el brazalete del Barça 10 años después...

No me imaginaba esto. El fútbol me pasó volando, aunque siempre jugué. A los 17 años estaba en mi casa, en mi pueblo, con mi família, jugando en Huracán. Siempre está el sueño de jugar en el Barça pero sentía que era un sueño lejano. Después se van dando las posibilidades y hoy ser uno de los capitanes de este club, con la responsabilidad que conlleva, siento mucha alegría.

Ronald se mostró bastante suelto ante las cámaras. / Valentí Enrich

¿Notas que debes ejercer de veterano en un vestuario tan joven pese a tener solo 25 años?

Sí, sí, lo noto (risas). Hay mucha gente joven y pasan todo el día en el Tik-Tok, mirando videos y bromeando. Es lindo esto, porque le dan alegría al vestuario y además son jóvenes pero compiten. Van para adelante y no se arrugan. Los jóvenes escuchan cuando tienes que hablar serio, eso también es lindo.

¿El líder de este Barça es Flick?

Diría que sí. Al final es el míster, es el que mueve todo, el que hace los cambios, el que generó la filosofía que trajo... Pero han cambiado muchas cosas en el club que han hecho que esto fluya. Hablo a nivel físico, de fisioterapeutas... para nosotros es clave tener a casi todos los jugadores disponibles porque tienes un equipo competitivo. Se hizo un gran trabajo que se ve reflejado. Ves que el equipo corre, que todos estamos bien salvo las dos lesiones graves que tuvimos... eso es importante para poder ganar títulos.

Se dice que Hansi es más cercano de lo que parece. ¿Cierto?

Es muy buena gente, siempre está hablando con todos. La gente decía “ojo, que viene el alemán, el sargento” (risas), pero nada que ver. Es muy cercano. La hora del trabajo es la hora del trabajo y hay que ponerse serio.

Araujo posa para este diario con el escudo del Barça de fondo. / Valentí Enrich

¿Qué tal llevas el alemán?

No se entiende un carajo (risas). Cuando se pone a hablar el ‘staff’ entre ellos no se entiende nada. Pero el míster habla muy suave el inglés, se entiende bien. Pero el alemán, imposible.

¿Y tu mate, ha triunfado?

(Risas) Hay varios que toman. Ferran toma conmigo y luego se lo arma él en casa. También Lewandowski, Eric, Raphinha, Ansu... Al principio es amargo, pero te va gustando. Y te va hidratando.

¿Quién es el DJ del vestuario?

¡Lamine! En los viajes, en el vestuario... Ansu también. Pero a veces están todo el rato con el ‘reggeaton’ y algunos les decimos que nos pongan alguna en inglés. A veces me dejan meter alguna cumbia (risas).