De Europa al infierno: los diez equipos que jugaron competición europea y ahora ansían volver a Primera

La línea que separa la gloria del infierno es muy delgada, al menos en el mundo del fútbol. Se dice, con razón, que un equipo no puede vivir de su pasado y que el escudo no gana partidos. Y si no, que se lo digan a clubs como el Real Zaragoza, el Dépor o el Racing de Santander.

Hasta once equipos que no militan en Primera División han disputado alguna vez en el pasado competición europea, y tan solo dos de ellos poseen algún título internacional en sus vitrinas: el Real Zaragoza (Recopa y Copa de Ferias) y el Málaga (Intertoto).

Repasamos el pasado europeo de varios de los históricos que vagan actualmente por Segunda División o incluso Segunda Federación, además del sorprendente caso del Real Madrid Castilla.

Real Zaragoza (19 participaciones europeas y dos títulos)

El Real Zaragoza campeón de la Recopa en 1995. / Real Zaragoza

El caso más destacado es el del Real Zaragoza. El club aragonés, hasta hace solo unos meses en el top-10 de la clasificación histórica de LaLiga y ahora undécimo superado por el Celta, encadena 12 temporadas consecutivas sin pisar la máxima categoría del fútbol español. De hecho, es el equipo que más años seguidos lleva en Segunda junto al Tenerife. Y todo apunta a que serán 13, aunque se encuentra en una dinámica que le sitúa en peligro, muy cerca de la zona de descenso a Primera RFEF, a pesar de que su objetivo a principio de temporada era el ascenso.

El Real Zaragoza, que cuenta con 19 participaciones europeas, se estrenó en la Copa de la UEFA en la temporada 1974/75. Repitió en la 75/76, 89/90, 92/93, 00/01 (cuando se clasificaron para la Champions, pero la Federación y la UEFA decidieron que el Real Madrid debía ir en su lugar al ser el vigente campeón de Europa), 01/02, 04/05 y 07/08.

A pesar de sus ocho participaciones en la UEFA, el tope de la entidad maña fueron los octavos de final. Fue otro torneo el que le dio su segundo título europeo y el más importante, la Recopa de Europa de 1995, tras derrotar 2-1 al Arsenal en la final con el histórico gol de Nayim en el Parque de los Príncipes de París.

Además, disputó esa competición en otras cuatro ocasiones (64/65, 66/67, 86/87 y 95/96). Por último, el Real Zaragoza también participó en una ocasión en la Supercopa de Europa (con derrota ante el Ajax en la 95/96) y en cinco ocasiones en la extinta Copa de Ferias, saliendo campeón en 1964, en su primer título de la historia, tras derrotar en la final al Valencia por 2-1.

De saborear competición europea al infierno de Segunda División. / Marc Creus

RC Deportivo (13 participaciones europeas)

El RC Deportivo remontó un 4-1 al Milan en la Champions 03/04. / EFE

El RC Deportivo, inmediatamente por detrás del Real Zaragoza en la clasificación histórica de LaLiga, ha disputado competición europea en hasta 13 ocasiones. La más destacada, la Champions de la temporada 2003/04, en la que llegó hasta semifinales y donde le eliminó el Oporto de Mourinho (0-1, tras el 0-0 de la ida). Antes, en cuartos de final, protagonizó la histórica remontada ante el Milan de Ancelotti tras darle la vuelta al 4-1 de la ida con un 4-0 en Riazor. Los coruñeses han jugado la Champions en otras cuatro ocasiones (00/01, 01/02, 02/03 y 04/05).

Pese a ser uno de los pocos equipos españoles con una Liga en sus vitrinas, el Dépor nunca ha cosechado un título internacional. Se estrenó en Europa en 1993, disputando la Copa de la UEFA por primera vez en su historia. Repitió en la 94/95, 97/98, 99/00 y 08/09, además de disputar la Recopa 95/96 y la Intertoto 2005 y 2008, cuando salió campeón pero el Braga (otro de los campeones ese año) se llevó el trofeo conmemorativo al haber llegado más lejos en la Copa de la UEFA del año siguiente.

La entidad gallega encadena siete temporadas sin pisar la Primera División, en una de las épocas más grises de su historia. Tras bajar a Segunda en la 17/18, el golpe llegó dos años después con el descenso a la entonces llamada Segunda B. Tras cuatro años en la tercera categoría nacional, ahora denominada Primera RFEF, el Dépor regresó al fútbol profesional el año pasado y su objetivo no es otro que consolidarse en Segunda hasta tener opciones reales de volver a la élite.

Real Sporting (6 participaciones europeas)

El 13 de septiembre de 1978 el Sporting disputó su primer partido europeo ante el Torino. / Real Sporting

Otro de los históricos que trata de abandonar el infierno es el Real Sporting. Desde su descenso en el año 2017, los gijoneses suman ocho temporadas en LaLiga Hypermotion. Muy cerca se quedó el año pasado de volver a Primera, siendo eliminado por el Espanyol en semifinales del play-off. Esta temporada pelea por repetir presencia entre los primeros seis clasificados, aunque la competencia es muy elevada.

Muy lejos quedan esos seis años en los que el Real Sporting estuvo presente en la Copa de la UEFA, debutando en Europa en la 78/79 con un 3-0 ante el Torino y repitiendo en la 79/80, 80/81, 85/86, 87/88 y 91/92. Su tope fueron los dieciseisavos de final.

Málaga CF (3 participaciones europeas y un título)

El Málaga 12/13 cayó en cuartos de la Champions ante el Dortmund de Lewandowski, Reus y Gündogan. / EFE

El Málaga CF estuvo muy cerca de alcanzar unas semifinales de la Champions League en la campaña 2012/13. Con jugadores como Baptista, Isco, Joaquín o Duda, el club andaluz cayó eliminado en cuartos de final ante el Borussia Dortmund con polémica en el partido de vuelta. Un gol en fuera de juego en el minuto 92 supuso el adiós al sueño de las semifinales para un equipo histórico que, desde ese momento, vio como su proyecto se derrumbaba.

Esa fue la única participación del Málaga en Champions, pero no en Europa, pues disputó la Copa de la UEFA en la temporada 02/03 después de ser campeón de la Intertoto en 2002 tras derrotar en la final al Villarreal. De hecho, ese es el único título en las vitrinas malaguistas. El Málaga actual lucha por consolidarse de nuevo en el fútbol profesional tras su descenso a Primera RFEF hace dos temporadas.

CD Tenerife (2 participaciones europeas)

El Tenerife hizo historia en 1997 hasta caer en semifinales de la UEFA contra el Schalke. / CD Tenerife

El Tenerife es, junto al Real Zaragoza, el equipo que encadena más temporadas consecutivas en Segunda División, sin ascenso ni descensos. No obstante, el club canario podría perder la categoría en un año para olvidar. Actualmente ocupa plaza de descenso, a más de diez puntos de la salvación.

Bajar a Primera RFEF sería un duro golpe para un club que llegó a participar hasta en dos ocasiones en la Copa de la UEFA en los años 90. Se estrenó en la temporada 93/94, cuando cayó eliminado en octavos por la Juventus. Y repitió tres años después, en la 96/97, mejorando su andadura y siendo semifinalista hasta caer en la prórroga con el Schalke.

Racing (2 participaciones europeas)

Pedro Munitis, durante el partido entre Racing y Manchester City del año 2008. / EFE

44 temporadas en Primera División avalan al Racing de Santander. Los cántabros abandonaron la máxima categoría en 2012 y, tras trece años entre Segunda y Segunda B/Primera RFEF, el club vive su mejor momento desde entonces. El año pasado se quedó a las puertas del play-off y actualmente ocupa posición de ascenso directo a LaLiga.

Su doble presencia europea data del 2003, cuando cayó en cuartos de final en la Intertoto ante el Slovan Liberec checo, y del 2008/09, cuando jugó la Copa de la UEFA. Fue esa temporada cuando logró derrotar al Manchester City por 3-1 y sumar empates ante PSG y Schalke, insuficientes para pasar de la fase de grupos.

Real Oviedo (1 participación europea)

El banderín correspondiente a la eliminatoria de la Copa de la UEFA que en 1991 enfrentó al Real Oviedon con el Genoa. / Real Oviedo

Con seis temporadas menos en Primera aparece el Real Oviedo (38). El cuadro carbayón es, junto al Racing y al Real Zaragoza, uno de los tres históricos que llevan más de una década sin pisar la Primera División. De hecho, el Real Oviedo no lo hace desde la temporada 2000/2001, es decir, 23 temporadas.

Muy cerca se quedó el año pasado, pero el mismo verdugo del Real Sporting, el Espanyol, acabó con su sueño en la final del play-off. En cuanto a su presencia en Europa, se remonta a la campaña 91/92, única vez que ha disputado la Copa de la UEFA. Pese a debutar por todo lo alto con un 1-0 ante el Genoa, fue eliminado en primera ronda tras el 3-1 del partido de vuelta.

Granada CF (1 participación europea)

El Granada firmó una histórica temporada 19/20 y se clasificó para la Europa League. / Granada

El siguiente en el ranking de históricos es el Granada, que puede presumir de ser el equipo de Segunda con presencia europea más reciente. Hace tan solo cuatro temporadas (20/21), el conjunto entonces dirigido por Diego Martínez disputó la Europa League tras quedar séptimo el año anterior.

Su andadura terminó en cuartos de final, tras superar al Nápoles y al Molde hasta caer contra el Manchester United. En la actualidad, tras descender el año pasado a Segunda, el Granada lucha por entrar en el play-off.

Levante UD (1 participación europea)

Juan Ignacio Martínez, técnico del Levante, y sus jugadores antes de los octavos de Europa League ante el Rubin Kazan . / EFE

El Levante, sexto en la temporada 11/12, se clasificó por primera vez para la Europa League, competición que disputó la campaña 12/13 y en la que llegó hasta los octavos de final después de superar al Olympiacos en la ronda anterior. Su verdugo fue el Rubin Kazán.

El club granota pelea ahora por una plaza de promoción de ascenso en su tercera temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion tras su descenso en la campaña 21/22.

CE Sabadell (1 participación europea)

El Sabadell disputó la Copa de Ferias en 1969. / CE Sabadell

Mención aparte merece el Sabadell. El club catalán, con 13 temporadas en Primera, es uno de los dos equipos con participación europea que no se encuentra ni en Primera ni en Segunda División. Es equipo de Segunda Federación, con el ascenso como principal objetivo.

Hace 56 años, la Nova Creu Alta vivió su primera y única gran noche europea. Fue con un 2-0 ante el Brujas, en una eliminatoria de la Copa de Ferias 69/70 para la que se clasificó tras ser cuarto en Liga el año anterior. En la vuelta, los belgas le dieron la vuelta al marcador (5-1).

R. Madrid Castilla (1 participación europea)

El 4 de junio de 1980 el Real Madrid ganó la final de la Copa del Rey ante su filial. / Real Madrid

El caso más extraño, sin duda, es el del Real Madrid Castilla (Primera RFEF). El filial blanco llegó a disputar la Recopa de Europa en la temporada 1980/81. El filial blanco alcanzó el año anterior la final de la Copa del Rey, partido que perdió ante el primer equipo cuando todavía podían participar filiales.

Como el Real Madrid ya estaba clasificado para la Copa de Europa, fue el Castilla, por entonces en Segunda División, quien participó en la Recopa del año siguiente. Los blancos cayeron en primera ronda ante el West Ham en la primera y única participación de un filial en Europa.