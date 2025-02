Munuera: "Estoy muy tranquilo y quiero desmentir todas las caluminas que se han dicho"

El árbitro andaluz José Luis Munuera Montero ha sido objeto de una investigación formal por parte del Comité de Cumplimiento Normativo de la RFEF sobre sus actividades extradeportivas. El colegiado, que dirigió el pasado fin de semana el encuentro entre Osasuna y el Real Madrid el pasado sábado en El Sadar de Pamplona, compareció anoche ante los micrófonos del programa de 'El Partidazo de COPE' para aclarar la polémica en la que está envuelto.

La empresa, la sede y las RRSS

"Fui el primero en agarrar todo este bulo, estas mentiras. He sido parte activa para que se aclare todo lo referente a esta empresa que lleva funcionando un año y en la que he dado cuatro o cinco conferencias para transmitir los valores del deporte a los jóvenes. Estoy muy tranquilo y quiero desmentir todas las calumnias que se han dicho hoy y a las que nos hemos acostumbrado a escuchar estos últimos meses", apuntó en el arranque Munuera.

"Nunca me ha pagado una entidad deportiva. Jamás, en mi vida. Me pagan las empresas que me contratan", aseveró el colegiado. Sobre la sede de su empresa, donde algún medio ha denunciado que había un mural de Messi, el andaluz puntualizó lo siguiente: "Esa es la sede fiscal de otra empresa de uno de los socios. No tengo nada que esconder, está todo aclarado y explicado. No hay problema ninguno. Es un chalet en Córdoba".

Sobre el cierre de sus redes sociales, Munuera explicó que lo único que ha hecho es silenciar su cuenta en Linkedin: "Me han puesto más de 100 mil mensajes amenazantes, de amenazas de muerte, de insultos... Lo que he hecho es silenciar mi perfil de Linkedin. No tengo miedo porque no tengo nada que ocultar. Mi familia es la que más está sufriendo. Están fatal, preocupadísimos. Ellos saben que no me pueden pedir que lo deje, es imposible. Intento calmarles. Esta difamación uno la aguante bien, pero mis padres no se merecen esto".

Acoso al colectivo arbitral

El colegiado también quiso intermediar por el acoso que sufre el colectivo arbitral en estos días: "Solo queremos que nos miren con el mismo respeto que miran a otros jugadores y a otros clubes. Hemos trabajado muy duro para llegar donde estamos y lo que queremos es dignificar el arbitraje y llevarnos bien con todos. Somos los primeros interesados en que vayamos todos en el mismo barco y pido respeto. No queremos fallar pero siempre voy a seguir cometiendo errores, aunque esté el VAR. Mientras seamos personas, seguiremos cometiendo errores. El VAR no nos lo hemos inventado nosotros, lo han traído los equipos".

Y confirmo que no tendrá partido el próximo fin de semana porque no le toca: "Hay 20 árbitros y 10 partidos y yo arbitro las jornadas pares. La siguiente no me toca. Yo he sido el que me he apartado hasta que todo esto se aclare. Me han llamado de la UEFA que por protocolo, no me van a dar partido, como es normal. Y una vez esté aclarado, volverán a darme un partido".