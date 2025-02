Guardiola se aferra a un arma secreta contra el Real Madrid para aprovechar su desvelo arbitral

El partido de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid llegaría en condiciones normales con un escenario de franca ventaja para los blancos. Fueron superiores a los de Guardiola en el Etihad, les remontaron en el último suspiro y encima tienen a su favor que ningún equipo remonta una eliminatoria en el Bernabéu en Champions desde el hundimiento contra el Ajax en los octavos de la edición 2018/2019. A esto se suma un equipo inglés francamente inferior a la versión contra la que el Real Madrid ha sufrido más que frente a ningún otro club. Pero el ruido arbitral y un arma secreta hacen que Guardiola se agarre a un clavo ardiendo, aunque las veces que lo ha hecho esta temporada se ha terminado quemando.

La anomalía del Real Madrid: tres jornadas sin ganar en Liga

El Real Madrid llegará al encuentro del miércoles después de empatar en el Sadar contra Osasuna en un encuentro cargado de polémica. El conjunto blanco ha elevado el grito al cielo por lo que consideran como una expulsión injusta de Jude Bellingham después de que el inglés insultase a Munuera Montero. Desde el club han abierto un debate semántico entre el "fuck off" ("vete a la mierda") que asegura haber pronunciado el mediocampista -y así aparece reflejado en las imágenes del partido- y el "fuck you" ("que te jodan") que reflejó el colegiado en el acta arbitral.

Los de Ancelotti desconectan de este tipo de polémicas cuando están en Europa, donde no han expresado quejas esta temporada, pero el ruido por las decisiones arbitral lleva varias semanas atribulando al Real Madrid en LaLiga. Encadena tres partidos sin ganar: 1-0 frente al Espanyol, con gol de Romero, quien hizo una dura entrada sobre Mbappé no sancionada; 1-1 frente al Atlético, tras un penalti discutido de Tchouaméni sobre Lino; y 1-1 ante Osasuna, después de otra pena máxima y la expulsión de Bellingham. Cabe señalar que la infracción decretada en el derbi madrileño fue la primera de toda la temporada en contra en Liga, donde el saldo, a pesar de todo, sigue siendo favorable para los blancos, con 10 penaltis a favor (el que más con el Villarreal [7]) y dos en contra.

La anomalía se explica con el siguiente dato: el Real Madrid no enlazaba tres jornadas sin ganar en LaLiga desde noviembre de 2020, con Zidane como entrenador. No desconectará plenamente de las polémicas en la previa a la vuelta de Champions en el Bernabéu. Este lunes, el club escuchará en Las Rozas los audios del VAR que afectan a la decisión tomada en la entrada de Romero a Mbappé en Cornellà, no sancionada, pero para la que no hubo unanimidad entre los colegiados de campo, liderados por Muñiz Ruiz, y los del VAR, encabezados por Iglesias Villanueva. El malestar en el vestuario blanco es generalizado, justo la circunstancia opuesta con la que salió del Etihad después del 2-3 que parecía liquidar toda esperanza.

Marmoush, solo superado por Salah y Kane en goles/asistencias

Pero justo la semana transcurrida entre la ida y la vuelta de los playoffs de Champions, el Manchester City ha firmado uno de los encuentros más solventes de esta temporada. Venció 4-0 al Newcastle, un equipo con el que estaba empatado a 41 puntos. Guardiola no se guardó nada, porque no está en condiciones de hacerlo en una tesitura donde cada partido es una final. Alineó a Nico González, que se ha convertido en el mejor sustituto temporal de Rodri, Savinho o Haaland, protagonista de un susto. "Cuando cayó, todos estábamos asustados. Se levantó, caminó, sonriendo como siempre. No hablé con él, pero los médicos no vinieron con malas noticias. Igual no es tan malo como debería ser", dijo Guardiola, misterioso y liberado.

Pep tuvo, después de muchos contratiempos, una gran noticia con el triplete de Omar Marmoush. El egipcio fue el fichaje más caro de los acometidos por el Manchester City en el mercado de invierno. Pagaron por él 70 millones de euros más variables al Eintracht de Frankfurt, donde fue un jugador decisivo en el primer tramo de la temporada. Sus cifras son tales que solo su compatriota Mohamed Salah (Liverpool), con 23 goles y 14 asistencias; y Harry Kane (Bayern), con 21 tantos y ocho pases de gol mejoran sus guarismos. Con el hat-trick del fin de semana, Guardiola ha encontrado un arma secreta para el duelo de vuelta con el Real Madrid.

Marmoush es un futbolista polivalente en el frente del ataque que a sus 26 años ha explotado esta temporada. Puede jugar de extremo, como mediapunta y también como referencia única en ataque. Empezó su carrera en el Wadi Degla de su país, del que le reclutó el Wolfsburgo, quien se lo llevó a Alemania en 2017. Alternó el filial con el primer equipo. Pasó por varias cesiones en clubes como el St.Pauli, en aquel momento en segunda, y después en el Stuttgart de Bundesliga. Sin importar la posición que ocupe en el campo, destaca por su aceleración y velocidad. Combina potencia y precisión, además de tener buen pie en las jugadas a balón parado.

Ancelotti recupera a Rüdiger para la vuelta del Bernabéu

Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid, tras lesionarse frente al Espanyol. / EFE

Como mejor ha rendido Marmoush es en un 3-4-3 o 4-4-2, sistemas empleados por Dino Toppmöller en el Eintracht. En el partido de ida de Champions apenas pudo jugar diez minutos diabólicos en los que vio cómo el Real Madrid remontaba con goles de Brahim y Bellingham. Salió en lugar de Savinho, pero ambos pueden jugar, cada uno por un flanco. Una propuesta basada en el desborde que difiere de la que utilizó Guardiola de partida en la ida, con Foden y Grealish, dos perfiles acostumbrados a moverse por dentro, donde los de Ancelotti, incluso con la defensa de circunstancias de las últimas semanas, resisten mejor.

Para seguridad del vigente campeón de Champions, Rüdiger volverá a la convocatoria tras recuperarse de su lesión y formaría en el eje de la zaga con Raúl Asencio, canterano que no ha dejado de crecer desde su debut frente a Osasuna hace poco más de dos meses. También entrarían en la lista para el duelo del miércoles Lucas Vázquez y Alaba, pero ninguno de los dos tiene opciones de ser titular. El primero se ha visto superado por Valverde en la rotación y el segundo está falto de ritmo tras sumar una nueva lesión después de una baja de larga duración. Frente a la solidez competitiva del Real Madrid en la Copa de Europa, Guardiola espera sacarse de la manga un nuevo artefacto, con Marmoush en la fórmula química de una difícil remontada.