Ceballos, que regresará a la selección en marzo, se disfraza de Kroos y 'aprende' a defender

En los tres primeros partidos de temporada, ante Mallorca, Valladolid y Las Palmas, Dani Ceballos solo jugó cinco minutos. Los disfrutó en el Bernabéu ante los pucelanos, aunque en ese breve intervalo los blancos marcaron dos goles (Brahim y Endrick) para cerrar la victoria por (3-0). Hasta la jornada 13 solo había participado en tres encuentros, pasando cinco partidos sentado en el banquillo y seis lesionado por un esguince en el tobillo que se produjo ante el Betis.

Regreso imposible al Betis

Los rumores de un posible regreso al Villamarín se intensificaron en esos primeros meses, pero la realidad es que los verdiblancos nunca fueron una opción real porque no disponen de liquidez para afrontar el desembolso por el jugador, que costó al Real Madrid 16,5 millones en su día, y por el que Florentino pedía 15 ‘kilos’ el verano pasado. Había ofertas para irse a Inglaterra y a Turquía, pero el jugador se negó a salir a otro país.

El de Utrera se estrenó como titular ante el Dortmund en Champions en el Bernabéu en un partido que terminó con goleada (5-2) y en el que jugó los 90 minutos. Desde entonces el escenario ha cambiado mucho y el sevillano se ha ganado la confianza de Carletto y, especialmente de su hijo. Davide, que está casado con una sevillana, conocía la singularidad y la capacidad técnica del hispalense, que ha sido titular en 12 de los últimos 20 partidos del Real Madrid. El del pasado martes en Manchester fue el sexto encuentro en el que salía de inicio de los últimos siete. Solo faltó de Butarque en Copa contra el Leganés, en el que Ancelotti apostó por el plan B, dando minutos a la segunda unidad madridista.

Ceballos acumula ya 28 partidos: 14 en Liga (818 minutos), 7 de Champions (298’), 3 en Copa (129’), 2 en la Supercopa de España (60’) y otro en la Supercopa de Europa (2’), para sumar un total de 1307 minutos. No ha marcado goles y ha dado dos asistencias. Pero su nuevo rol tiene más que ver con la construcción y el inicio de la jugada que con la finalización de la misma y el pase final. En Manchester jugó su encuentro 150 con la camiseta blanca, ya ha superado los partidos de la temporada pasada y va camino de alcanzar su mejor temporada, en la temporada 2022-23, en la que jugó 46 partidos, anotando un gol y reapartió 9 asistencias.

Durante la pretemporada, Carlo y Davide hablaron con él y le pidieron que diese un paso adelante porque veían en él a una alternativa a la baja de Toni Kross. Para estar a la altura de la exigencia física en la medular, Dani ha trabajado el aspecto físico con Bernardo Pérez, ‘Berni’, preparador personal que también trabaja con Lucas Vázquez y Marco Asensio, además de ser la persona que ha mantenido en forma a Sergio Ramos.

Pasado de revoluciones en defensa

En los últimos dos partidos se ha visto la mejor versión del sevillano, y también las lagunas de su juego. Ante el Atlético completó un encuentro muy completo con el balón en los pies, pero sin él cometió una falta en un balón en un balón dividido sin importancia con un plantillazo en el que clavó los tacos a Barrios, lo que le pudo costar la tarjeta roja. Finalmente no la vio para alivio de un Ancelotti que se llegó a temer lo peor.

Ante el Manchester City su exceso de celo defensivo complicó mucho la vida al Madrid. En una jugada que no aparentaba peligro real, Foden recortó hacia adentro a Mendy y Ceballos acudió a la ayuda atropellendo al inglés sobre la línea del área, regalando un penalti que puso por delante a los citizens con pocos minutos para reaccionar. Después los goles de Brahim y de Bellingham permitieron remontar a los de Ancelotti, que conseguían así el primer triunfo del Madrid en su historia en campo del City. Y un alivio para un Ceballos que no tardó en agradecer a sus compañeros los goles que maquillaron su grave error. En los comentarios del post de Instagram de Brahim Díaz sobre su gol, el utrerano escribió lo siguiente: "Gracias por salvarme de no jugar más en dos meses”.

Además, Ceballos pidió perdón a la afición por su fallo: “¡Inmensa victoria la de hoy en un campo muy complicado! Siento mi error, gracias equipazo por resolverlo así. Juntos es mucho más fácil. Nos vemos en el Santiago Bernabéu”. El mismo Ancelotti habló con él en el vestuario a la conclusión del partido para que pasase página y olvidase el error que pudo costarle caro a los blancos. Ceballos se vino arriba y se dejó ver en zona mixta: “Si todo el equipo corre, todo es mucho más fácil y hemos visto un equipo competitivo. Somos capaces de ganar a los mejores, pero a través de jugar bien sin balón”. En Manchester, más allá de ese penalti ingenuo, Dani fue junto a Asencio el jugador que más pases dio (46 completados de 48 intentados, con un 95,8% de acierto), ganó cinco de los once duelos que disputó y se llevó el reconocimiento de su entrenador: “El partido de Camavinga y Ceballos ha sido impresionante”.

Ceballos ha dado el paso adelante que le pedían los Ancelotti y es hoy el sucesor natural de Kroos, a falta de seguir implementando con más naturalidad ese carácter defensivo que exige la posición de pivote en la medular, donde su compañía natural debe ser Tchouameni o Valverde. Y ese paso no solo lo agradece Ancelotti, el seleccionador Luis de la Fuente, uno de sus grandes defensores en las categorías inferiores de la selección volverá a contar con él en marzo. Dani no ha vuelto a la selección desde que participó en la derrota de España en Glasgow ante Escocia (2-0), primera y única del seleccionador en un partido oficial. Allá por marzo de 2023 formando medular con Rodri y Mikel Merino. Dos años después el nuevo Kroos volverá a vestir la Roja y el Real Madrid tendrá de nuevo un internacional en la convocatoria.