El entrenador del Espanyol, sobre las amenazas a Romero por su entrada a Mbappé: "Es lamentable, si el Gobierno no pone límites en las redes sociales algún día pasará algo grave"

El Espanyol continúa este fin de semana con su cuesta de febrero. Después de superar al Real Madrid en una fantástica noche en Cornellà (1-0) el conjunto perico visita este domingo (18.30 horas) a la Real Sociedad con otra complicada misión: lograr la primera victoria como visitante. Con 2 puntos de 30 posibles, el último sellado recientemente en el Pizjuán, el conjunto catalán es el peor de la Liga lejos de su estadio. Es la asignatura pendiente para aspirar con garantías a la permanencia.

El duelo de San Sebastián llega aún bajo los ecos de la polémica arbitral por la expulsión perdonada a Romero tras una entrada a Mbappé. El lateral perico llegó a recibir graves amenazas, aspecto que no pasó por alto este viernes el preparador blanquiazul. "Me parece lamentable, son cosas tremendas. Si el Gobierno no empieza a cortar o a poner un límite en las redes sociales va a pasar algo grave. Deberían pedir que la gente se registre con su nombre y su DNI. Ya han pasado cosas terribles con algunos chicos. Me parece vergonzoso que por un partido de fútbol, por una entrada sin lesión, haya amenazas", afirmó Manolo.

"Otra chispa"

Ya centrado en el choque contra la Real el técnico espera cerrar ya esa racha negativa como visitante. "Hace tiempo que nos toca ganar fuera. El campo y el rival son exigentes, pero el equipo llega bien. Ya después de vacaciones el equipo tenía otro ánimo, otra chispa. Nos fue bien el parón. Intentaremos ganar a la Real pero sabemos que es complicado y difícil", reflexionó el preparador gallego, feliz por afrontar la jornada fuera del descenso. "Pudimos salir antes, pero los rivales también ganan. Es importante a nivel mental y anímico. Si vencemos el domingo podemos dar un salto todavía más grande".

El técnico no podrá contar Urko, cedido precisamente por la Real, que fijó una elevada cláusula para que pudiera jugar. Tejero se perfila como relevo más probable ante un rival atascado en la Liga (lleva tres derrotas consecutivas) pero feliz en la Copa: el jueves pasó a semifinales tras eliminar a Osasuna.

También sigue vivo en la Europa League, en la que jugará el play-off de dieciseisavos. "Es un equipo que ha de servir de ejemplo a muchos. Bajaron a Segunda, se reinventaron y se rehicieron con mucha gente de la cantera. Han hecho un gran trabajo a nivel de fichajes y ventas. Iremos con mentalidad positiva para hacer las cosas bien y ganar", concluyó Manolo.