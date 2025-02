Directo | Rafael Hermoso declara que su hermana ya le dijo en el campo que había sentido "asco", porque Rubiales le había "plantado un beso en la boca"

La tercera jornada del juicio al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso ha contado con el testimonio del hermano de la futbolista. Rafael Hermoso ha asegurado que tras ganar el Mundial, en el mismo campo de fútbol, cuando bajó a felicitar a las jugadoras, su hermana ya le dijo que había sentido "asco", porque el principal acusado, que se enfrenta a dos años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de coacciones, le había "plantado un beso en toda la boca" sin que ella quisiera, por lo que la entró "desubicad y con rabia".

El hermano aseguró: "Al acabar el partido se celebra la victoria, ellas en el campo y nosotros en las gradas. Al bajar, primero nos felicitamos y luego hace una pausa y me dice 'Rubiales me ha dado un beso'. Y le digo '¿qué has hecho?" Me dice: '¿Qué voy a hacer? ¡Qué fuerte! Me ha dado asco' y que según salió de la entrega de medallas se lo comentó a Alexia [Putellas] y a Irene [Paredes]". Una versión que fue ratificada por otro testigo, Victoriano Martín, amigo de la jugadora, que añadió que en el aeropuerto la vio llorosa y le pidió que no hablara con nadie.

Pero más allá del propio beso, que desde su posición en el estadio no presenció, el testimonio de Rafael Hermoso resulta clave para acreditar o no el delito de coacciones por el que Rubiales, pero también los otros tres acusados, el exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector de Marketing Rubén Rivera y el exdirector deportivo Albert Luque se enfrentan a año y medio de cárcel. En concreto a lo referido al que era entrenador de la selección femenina, que fue a hablar con él en avión de vuelta.

El testigo sostuvo que si en sus primeras declaraciones "mintió" para no dar importancia al beso, fue porque quería centrar el foco en que eran campeonas del mundo y proteger a su herrmana, tras haber hablado con Vilda, en el avión de vuelta. Durante esa conversación aseguró que el acusado que se enfrenta a año y medio de cárcel por un delito de coacciones le advirtió de que negarse a hacer el vídeo le acarrearía consecuencias a todos.

La defensa del exseleccionador nacional, ejercida por Luis Jordana de Pozas, le mostró el bruto de una entrevista en el que niega haber recibido coacciones por parte de la federación y, en concreto, respecto al propio Vilda, pero no tanto respecto a Rubiales. El testigo insistió en que lo hizo para evitar represalias de cara a nuevas convocatorias de la selección, porque la siguiente estaba muy próxima y su trato había sido con el entrenador, no con el presidente.

Previamente el expresidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y presidente de la Federación Navarra, Rafael del Amo, explicó que presenció a Rubiales pedirle que fuera a hablar con el hermano para que accediera a salir a hacer un vídeo para rebajar la tensión, pero no supo más de cómo lo hizo, más allá de que vio a una de las capitanas llorando y le recomendó que "no hiciera lo que le estaban pidiendo".

Tras algún intento en el que Hermoso estaba durmiendo, Vilda volvió, y según tanto Rafael Hermoso como Vitoriano Martín, primero hablaron de fútbol: les agradeció lo mucho que había hecho Jenni para ganar el mundial para luego a pasar a hablar del "beso como si fuera algo banal, entre dos personas que se aprecian" y señalar que las hijas de Rubiales iban llorando en el avión y que su cargo podía estar en peligro.

Hermoso señaló que Vilda indicó que le mandaba Rubiales y que hacer el vídeo era lo "mejor para todos" y ahí "dejó caer" que Jenni Hermoso "ya tenía una edad y que si colaboraba le iría bien y si no, pues no sabía qué podía pasar". El hermano explicó que si quería si su hermana había dicho que no, él no la podía convencer, porque además tampoco él estaba de acuerdo. Entonces, según el testigo, el acusado le señaló "lo bien" que la federación se había portado con ella, "con los favores" que sería "lo mínimo o lo justo".

También han declarado otros testigos en el juicio. El primero en declarar en la Audiencia Nacional fue José María Timón, quien fuese jefe de gabinete y persona de confianza del expresidente federativo, que negó haber presenciado presiones a la internacional para que minimizase lo sucedido tras la final del Mundial en Sídney, el 20 de agosto de 2023.

La Fiscalía sostiene que, tras intentarlo con Jenni Hermoso, el entonces entrenador de la Selección femenina, Jorge Vilda, también acusado, intentó convencer al hermano de la futbolista para que hablase con ella y le advirtió de que si su hermana no accedía a participar en un vídeo con Rubiales, "tendría consecuencias negativas para ella".

Ella, como otras internacionales citadas el jueves, apoyaron ante el juez de instrucción el relato de Jenni Hermoso y confirmaron las presiones que ella denuncia haber sufrido por parte de Luis Rubiales y su entorno.

A Misa Rodríguez se le preguntará por lo que presenció, minutos después del triunfo de la Selección, como en el autobús que les llevó al aeropuerto, en el avión de vuelta, y también durante el viaje a Ibiza del que disfrutaron algunas de las jugadoras. En esos escenarios se encuadrarían las presiones denunciadas por las acusaciones.

Presiones por las que la Fiscalía también acusa al ex director deportivo de la selección masculina Albert Luque y el exresponsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera.