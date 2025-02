Ancelotti respalda la carta del Real Madrid: "Es una oportunidad para que cambie algo en el fútbol español"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la jornada previa al partido que medirá al Real Madrid con el Leganés mañana a las 21:00 en Butarque en Copa del Rey. La intervención se centró mucho en la carta que hizo pública el club blanco denunciando la manipulación arbitral, y en la lesión de David Alaba que deja en cuadro al equipo para la visita a Manchester de Champions.

Sobre el asunto arbitral, el italiano fue categórico: "Comparto totalmente el comunicado. Es una oportunidad para que el fútbol español cambie algo tras lo que ha pasado. Se habla de una situación que ha pasado este fin de semana de la cual hemos pedido explicaciones y todavía no nos las han dado. Y si no salen a darlas, significa que hay un problema. Y entonces alguien tiene que arreglarlo". Preguntado por cuál es el país en el que hay mejor nivel arbitral de los cinco en los que ha entrenado él, Carletto respondió lo siguiente: "El trabajo de un árbitro es muy complicado. Donde tienen menos presión es en Inglaterra y por eso sacan un rendimiento mejor".

Momento de emergencia en defensa

Sobre la lesión de Alaba, el técnico calificó la situación como "un momento de emergencia, David ha sufrido unos pequeños problemas que retrasan su regreso y se suman a los de Rudiger. Aguantaremos con lo que tenemos. Valverde no va a jugar de central, puede que juegue de lateral algún partido. Pero en el centro de la defensa van a jugar Jacobo, Tchouameni y Raúl Asencio". El italiano quiso poner en valor el trabajo de Tchouameni como central advirtiendo que "a nivel defensivo va bien de cabeza y se sitúa bien por tener conocimientos tácticos, al ser pivote defensivo. Eso le ayuda, puede haber jugado mejor o peor algunos partidos, pero siempre ha cumplido. No recuerdo un error claro en todos los partidos que ha jugado y ha jugado mucho el año pasado también".

No quiso valorar que el club no haya acudido al mercado a reforzarse en defensa ni analizó qué habría pasado de utilizar menos a Rudiger. "Tengo que pensar en el partido con el City y en los jugadores que pueden jugar. Ellos han fichado jugadores y son siempre competitivos. Ya pensaremos cómo plantearlo. Lo que tengo que pensar es plantear bien las cosas con la emergencia que tenemos. No pensar en lo que hemos hecho mal o bien. Hay que manejar bien la emergencia, como hicimos el año pasado que lo hemos arreglado bien. Ahora los jóvenes tienen oportunidad para demostrar sus calidades, en las que creemos".

Además, Ancelotti reveló que ni Bellingham ni Mbappé estarán en Leganés, para no arriesgar de cara al derbi del sábado y la eliminatoria ante el City: "Belllingham tiene un hematoma y no va a estar disponible para mañana. A Vini le hemos dado un día más de recuperación y sí va a estar. Y Mbappé ha empezado a entrenar hoy, pero tiene un hematoma en el gemelo y mañana no va a estar disponible para el partido".

Y concluyó insistiendo en el problema arbitral en España con una llamativa sentencia: "Aquí todo el mundo se queja y eso significa que nadie está contento. Creo que es una oportunidad para cambiar las cosas después de lo que ha pasado".