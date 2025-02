El Atlético juega con fuego contra el Mallorca, pero no se quema

Jugó el Atlético de Madrid con fuego sin ninguna necesidad, ofreciendo la sensación durante muchos minutos que le bastaba con meterle una marcha más al asunto para enterrar sin remedio al Mallorca. Su temeridad, sembrada por su conformismo, no le costó cara. No se quemó el equipo de Simeone, que sumó una nueva victoria en esta Liga gracias a un gol de Samu Lino antes de la primera media hora y otro, maravilloso, de Griezmann en el descuento.

Una cosecha de puntos, que no de sensaciones, imprescindible para acudir la semana que viene al Santiago Bernabéu con aspiraciones de asestarle un aldabonazo al campeonato. Lo hará sin Le Normand, que ante el Mallorca vio la quinta amarilla, pero con Julián Álvarez y Koke, los dos apercibidos que escaparon sin mácula de la visita del Mallorca al Metropolitano. Antes, eso sí, espera el duelo de Copa ante el Getafe de este martes.

Simeone no reservó nada

Simeone había anticipado que la inminencia del derbi liguero en el Bernabéu no iba a alterar su "partido a partido". Y cumplió. Frente al Mallorca alineó a los tres jugadores que tenía apercibidos de sanción, Julián Álvarez, Le Normand y un Koke que cubría la baja del sancionado De Paul. Apenas reservó a Griezmann, aquejado de un pequeño resfriado. Como media España, vamos. La ausencia de Galán por lesión fue cubierta en esta ocasión por Reinildo.

El del Mallorca en el Metropolitano era uno de esos partidos en los que un equipo que aspira al título no se puede permitir pinchar. No frente a un equipo que vive sumergido desde hace semanas en un profundo invierno futbolístico del que no acierta a escapar. Lo intentó Arrasate esta vez recurriendo al comodín de los cinco defensas y los dos arietes arriba, Larin y Muriqi. Pero ni por esas, por mucho que su segunda parte les permitiera irse con la cabeza alta de vuelta a Palma. Eso sí, sigue con pleno de derrotas en este 2025.

El conjunto balear reclamó un tímido protagonismo durante los primeros minutos, los que les costó al Atlético entrar en calor en el gélido Metropolitano. Es casi una concesión literaria al Mallorca, pues Oblak no llegó a ver siquiera de lejos el peligro, por más que Mateu Morey intentara tirar del pesado carro.

El gol de Samu Lino

A los 20 minutos, un latigazo en el área de Sorloth despejado por Greif fue el toque de trompeta que avisó de que el Atlético había llegado al partido. Seis minutos después, la amenaza se consumó. Le Normand le robó un balón a Muriqi en el centro del campo, Giuliano armó la contra y sirvió un preciso pase cruzado a Samu Lino para que el brasileño ajusticiara a Greif con un zurdazo cruzado.

Tras el gol, Simeone ordenó a los suyos que pasaran a defensa de cinco, dejando solo arriba a Sorloth y con Julián gobernando el juego desde el costado izquierdo. No parecía tener prisa el Atlético, contemporizando más que buscando el segundo, aunque Giuliano estuvo a punto de lograrlo. Greif logró evitarlo frenando un disparo a bocajarro que ya se cantaba en Canillejas.

Lo veía tan fácil todo el Atlético que se dejó ir un poco al comienzo de la segunda mitad, permitiendo que el Mallorca subiera líneas y se acercara a la portería de Oblak. Sin alarmas, eso sí. Un cambio de dinámica que animó al Cholo a dar entrada a Griezmann y Gallagher a la hora de partido. Giuliano y el apercibido Julián fueron los sacrificados, lo que dio a entender que también había algo de gestión planificada de esfuerzos en esa doble permuta.

La quinta amarilla a Le Normand

Empezó a dar la sensación de que el Atlético jugaba con fuego sin necesidad, con Oblak a punto de comerse un lanzamiento de falta de Darder pero interviniendo frente a Dani Rodríguez, con Griezmann fallando sobre la línea, con Le Normand viendo la quinta amarilla que le deja sin derbi en el Bernabéu.

En los minutos finales, el Mallorca apretó y apretó sin premio. También pudo marcar el segundo el Atlético, pues Riquelme envió una falta al larguero. Lo terminó haciendo Griezmann en el descuento, con una deliciosa vaselina al contragolpe con el Mallorca ya volcadísimo. Una golosina con glaseado de pura clase para endulzar una nueva victoria colchonera,