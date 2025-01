Ceballos aparca su irrelevancia futbolística y ajusta cuentas con Atlético y Barça

Dani Ceballos va ganando peso en este Real Madrid gracias al paso inexorable del tiempo. La retirada inesperada de Kroos y los años que le van cayendo a un Luka Modric que administra los esfuerzos están dando al sevillano un protagonismo que no había conseguido ganarse hasta ahora con su fútbol. Jugador de talento indiscutible, la falta de carácter le ha condenado hasta ahora a un rol residual en la plantilla blanca.

Salida al Betis

Muchas han sido las llamadas cruzadas entre el centrocampista madridista y los dirigentes del Betis, especialmente en los últimos tiempos en los que la paciencia del madridista parecía agotarse. Llamadas desde Madrid a Sevilla y desde Sevilla a Madrid. Hasta el punto que la prensa andaluza insistía hasta hace unas semanas en la posibilidad de que Ceballos pudiese retornar al Villamarín. Sin embargo, nunca ha existido esa posibilidad por más que el jugador lo sugiere en sus visitas a Sevilla porque el Betis no se ha acercado a las exigencias del Real Madrid para sentarse a negociar su salida. Ni como traspaso ni como cesión. Lo primero por las apreturas financieras de los verdiblancos y lo segundo porque nunca se ha valorado desde el Bernabéu que saliera cedido a un equipo de la Liga.

Pero la situación ha cambiado esta temporada por la deriva de la plantilla blanca y Ceballos está sumando más minutos que en cursos anteriores. El sevillano acumula ya 940 minutos en los 21 partidos en los que ha jugado en Liga, Champions, Copa, Supercopa de España y de Europa y Copa Intercontinental. Eso hace que ya sea su cuarta mejor temporada en el Real Madrid por detrás de la 2022-23 (46), 2018-19 (34 partidos) y 2023-24 (27). Y está por encima de las demás desde que llegó a la ‘Casa Blanca’ en el curso 2017-18, siendo cedido en las temporadas 2019-20 y 2020-21. Es cierto que aunque va entrando en los planes de Ancelotti, aún no ha estrenado su casillero de goles ni de asistencias, pero eso no impidió que este domingo se marchase ovacionado por el Santiago Bernabéu tras ser sustituido en la goleada blanca sobre Las Palmas.

'Recados' a Atlético y Barça

Además, el sevillano también fue protagonista en los micrófonos, al responder a Simeone por el mensaje que dejó tras el penalti no señalado en Copa al Celta, y dejando otro ‘recado’ al Barça. “No ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid”, advirtió al ser preguntado por las palabras de Simeone, para luego añadir: “¿El Barça? Jugar bonito no da resultados. El Barça se dejó puntos ante el Getafe, el Atlético no fue capaz de ganar al Leganés y teníamos en mente que en dos o tres semanas tenemos un partido con un rival directo como es el Atlético. Tenemos que seguir sumando y estamos felices de ser líderes”.

Uno de los que espera con impaciencia que Ceballos se estabilice en el once de Ancelotti es el seleccionador Luis de la Fuente, un defensor a ultranza del centrocampista sevillano que ya contó con él en categorías inferiores de la selección, con las que se proclamó campeón de Europa Sub-19 y Sub-21 y medalla de plata en los Juegos de Tokio. El de Haro siempre se ha deshecho en elogios con el utrerano, pero su intrascendencia en el Real Madrid le ha condenado a perder protagonismo también en la selección pese a ser un jugador del gusto de De la Fuente.

El último partido de Ceballos como internacional coincide con la única derrota oficial de De la Fuente con España (2-0). Fue en Glasgow, ante Escocia, el 28 de marzo de 2023 y el utrerano fue sustituido en el minuto 79 por Gavi. Desde entonces no se ha vuelto a enfundar la camiseta de la Roja, otro de los sueños pendientes del madridista, uno de los jugadores por el que más cariño profesa Florentino Pérez y su entorno. Parece que 2025 trae buenas noticias para Dani, que ha pasado de la irrelevancia futbolística, arrumbado en las profundidades del banquillo madridista, a volver a pisar el césped con asiduidad y a atraer los focos mediáticos aprovechando para ajustar cuentas con Simeone y los azulgrana.