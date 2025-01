Tangana final y un gran consejo para un canterano del Real Madrid: "Animo a Asencio a que aprenda a ganar"

La semifinal entre el Real Madrid y el Mallorca terminó con los jugadores enzarzados en una tángana que comenzó con una colleja de Jude Bellingham a Pablo Maffeo, quien había librado con Vinicius una guerra durante todo el partido. Hasta el punto que el lateral y el extremo concluyeron el choque con cinco faltas cometidas cada uno. Pero el innecesario gesto del inglés provocó un rifirrafe en el que uno de los jugadores que se convirtió en protagonista fue el canterano Raúl Asencio, el central del Madrid que acudió a defender a sus compañeros y terminó dedicando palabras poco gratificantes a los bermellones tras derrotarlos.

"¡Tira para allá, que eres muy malo!"

Lucas Vázquez y Robert Navarro trataron de actuar como mediadores. Pero Asencio, que comenzó diciéndole algo Copete y Mojica que terminó de incendiar el final del partido. Muriqi se llevó al canterano madridista a empujones. Entonces De Burgos Bengoetxea decidió cortar por lo sano y señaló el final del partido. Pero la bronca estaba formada Samu Costa se encaró con Asencio mientras el canterano se lanzaba besos con Maffeo, a quien el madridista le grito: "Tira para allá, que eres muy malo". Maffeo le respondió con palabras poco gratificantes que encendieron a varios miembros del cuerpo técnico del Real Madrid que se llevaron a Asencio de la zona de conflicto.

Tchouaméni se refirió a Maffeo en los micrófonos de Movistar con las siguientes palabras: "Sé que hay un jugador del Mallorca que todo el tiempo y todos los partidos tenemos un problema con él, la gente se ha enfadado pero lo más importante es ganar el partido. Al final no es importante, lo más importante es ganar. No queremos hablar de este chico porque es lo que quiere". Después, el propio operador publicó el comentario que le hizo Vinicius después del 1-0 de Bellingham: "Eres malísimo, te vas a casa". Un capítulo más de la interminable serie de enfrentamientos entre el extremo y el lateral en los Real Madrid - Mallorca.

Y en las filas bermellonas Dani Rodríguez despachó con mucha elegancia el incidente dando a Asencio el mejor consejo que le van a dar para lo que le resta de carrera futbolística: "A Asencio le animo a que, con la juventud que tiene, aprenda a ganar porque le va a venir mejor". Poniendo el foco sobre el central madridista que se convirtió en el protagonista de la tángana por el lado blanco mientras Maffeo salía del campo hablando con Carlo Ancelotti.

El enfado de Ancelotti

Carletto se mostró después muy enfadado por el comportamiento de los futbolistas en la bronca final: "Era completamente innecesario porque el partido estaba acabado. Han hecho una cosa que no era necesaria hacer, una pelea de este tipo. Estaban un poco calientes con lo que ha pasado en el partido, he intentado calmar un poco con Maffeo y no ha pasado nada. No era necesario para los dos equipos. He entrado al campo a acabar con la pelea porque los jugadores estaban calientes y al final no ha pasado nada".