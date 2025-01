Valverde: "Los títulos con el Athletic son los que más significan en mi vida"

Ernesto Valverde regresaba a la ciudad en la que sus días como técnico azulgrana llegaron a su fin. El técnico del Athletic Club fue destituido como entrenador del Barça tras caer en Yeda contra el Atlético en semifinales de la Supercopa de 2020, la primera que se disputaba en Arabia.

Hoy, cinco años más tarde y como máximo representante de los leones, el ‘Txingurri’ volvió con ilusiones renovadas: “Estamos ilusionados por esta Supercopa, esperamos esta competición desde hace tiempo, nuestra intención es explotar nuestras posibilidades. Tenemos enfrente un gran rival, no somos favoritos pero hay que jugarlo y lo daremos todo ya que hemos venido hasta aquí”.

Pese a pasar dos temporadas y media en el banquillo del Barça, donde ganó dos ligas, sorprendió confesando que “los títulos que he conseguido con el Athletic son los que más significan en mi vida”, rematándolo con un toque de indiferencia sobre su final de etapa en Barcelona: “Sé que jugué aquí mi último partido como entrenador del Barça, no tengo ningún pensamiento sobre esto. Fueron otras circunstancias y no pienso nada especial sobre ello”, apuntó.

Sobre el momento de juego azulgrana, tras dos meses de malos resultados en Liga, el técnico del Athletic tiró de prudencia y elogios a los de Flick: “El ritmo que llevaba el Barça en el primer tramo de la temporada era fortísimo, difícil de seguir. No ha conseguido tan buenos resultados en los últimos partidos, pero los veo muy bien, le gusta un ritmo de juego sin tanto control como otras veces”, analizó sobre el estilo de juego culé.

Valverde tuvo que pronunciarse, como no, sobre el caso de Dani Olmo, del que lamentó su situación aunque dejó claro que su ausencia es un alivio para los suyos: “Es un jugador extraordinario que no puede jugar mañana y es mejor para nosotros. Siento la situación en la que está”, aseguró sobre la situación del egarense.

Tampoco pudo evitar un ataque de sinceridad sobre el escaso ambiente futbolero en Yeda, dejando claro que mañana espera mucho más apoyo para los azulgranas en las gradas: “Tengo la sensación que habrá más seguidores del Barça por el impacto que tiene en Arabia, como el Madrid. Espero que la gente disfrute y podamos brindar un buen partido”, apuntilló con toque final de elegancia.

De Marcos lanza un cable a Olmo y da un toque al Barça

Óscar De Marcos, capitán del Athletic que ya ha ganado en el pasado dos Supercopas al Barça en 2015 y 2021, no quiso entrar en polémicas sobre el caso Dani Olmo – Pau Víctor y lanzó un cable a sus compañeros de profesión a la vez que recordaba al Barça que, las normas, son igual para todos: “Supongo que no tiene que ser una situación agradable para ellos, son decisiones y situaciones que se tienen que solventar entre el club y los que rigen el fútbol, hay que acatarse a unas normas y de momento no están inscritos”.

Sobre el partido de mañana ante los azulgranas, De Marcos recordó que los culés no llegan en su mejor momento tras un inicio de temporada fulgurante e incidió en la necesidad de ser un bloque para disminuir los puntos fuertes de los de Flick: “No vamos a dir pistas sobre el planteamiento. ¿Lamine? Lo que ha demostrado hasta ahora es que es un jugador diferente con muchos recursos e intentaremos pararle entre todo el equipo”.