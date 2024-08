Los grandes reaccionan pero la clase media se queda atrás y la Liga se acomoda en el vagón de cola del mercado de fichajes

No por esperado deja de chocar. Por segundo año consecutivo, La Liga cerró el mercado de fichajes veraniego siendo el gran campeonato europeo que menos millones ha desembolsado. Según los datos del portal especializado Transfermarket, los equipos de la Primera División cerraron un nuevo periodo de transferencias habiendo desembolsado en su conjunto 556 millones, cifras que le sitúan por muy por detrás de la Premier League inglesa (2.310 millones) y también a cierta distancia de la Serie A italiana (1.000 millones), la Ligue 1 francesa (705 millones). Casi a la par, pero por delante, se queda la Bundesliga alemana (598 millones).

Y eso que los tres grandes se han movido este verano, fichando cada uno en función de sus posibilidades y necesidades. Operaciones que han provocado que se haya incrementado el gasto en algo más de 100 millones con respecto a la temporada pasada (445 millones). El férreo control económico impulsado por Javier Tebas desde hace unos años sigue provocando que el campeonato español ocupe el vagón de cola de las grandes ligas europeas en cuanto al desembolso de millones.

Ni siquiera el poco habitual desenfreno inversor que ha protagonizado el Atlético de Madrid, que este año lidera el gasto en el campeonato español con un desembolso cercano a los 200 millones (e ingresos de 100), ha podido dar la vuelta a esa situación. El club rojiblanco ha realizado el fichaje más caro de todo el mercado, el de Julián Alvarez, por el que pagó 75 millones más 20 en variables al Manchester City. Además, también han llegado Sorloth, Le Normand, Gallaguer, Lenglet y Musso.

Por su parte, Mbappé llegó a coste cero (obviando la cuantiosa prima de fichaje al propio jugador) al Real Madrid, que si desembolsó 47 millones por el brasileño Endrick. Y el Barcelona, a pesar de volver a chocar con los problemas de Fair Play financiero, se lanzó al fichaje de Dani Olmo (55 millones al Leipzig). Pero la clase media de la Liga no ha acompañado a los grandes, optando mayoritariamente por recaudar antes de invertir.

La clase media recauda dinero

Solo el Villarreal ha animado a un estracto de participantes en el que equipos como la Real Sociedad y el Girona destacan por haber hecho caja. Los de Marcelino han desembolsado 62 millones en Logan, Barry, Ayoze, Luiz Junior o Diego Conde, refuerzos para optar a la cuarta plaza. Por su parte, el Girona ha presentado un balance positivo de 57 millones de euros tras lo ingresado por la marcha de jugadores como Dovbyk, Savinho o Aleix García.

Y la Real ha hecho su agosto ,con las salidas de Le Normand, rumbo al Atlético, y Mikel Merino al Arsenal (alrededor de 70 millones entre ambas). El fichaje más cuantioso de los catalanes ha sido el del delantero Asprilla (18 millones al Watford), mientras que los donostiarras han pagado 20 millones al Copenhague por el también atacante Óskarsson.

El último representante español en Europa, el Betis, también ha acabado el mercado con saldo positivo tras desprenderse el último día de mercado de Fekir, que pone rumbo a Arabia a cambio de siete millones, y hacerse con un viejo conocido como Lo Celso, que vuelve al conjunto verdiblanco después de su paso por el Tottenham a cambio de cinco millones.

La Premier, sin competencia, y frenazo saudí

Eso sí, La Liga puede presumir de volver a ser la que más equilibrio presenta entre gastos e ingresos. Si el año pasado el fútbol español acabó con un balance positivo de más de 150 millones por la notoria diferencia entre los ingresos (598 millones) y los gastos (444), este verano ha mantenido la tendencia de gasto responsable. A pesar de que al cierre presenta números negativos, la diferencia apenas supera la decena de millones, dejando un saldo practicamente de cero (556 gastados y 543 recibidos).

Florentino Pérez presenta a Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. / EP

Sigue la Premier liderando con mano de hierro el mercado, una circunstancia que a estas alturas no supone ninguna novedad. Es la que más dinero ha gastado en fichajes (más de 2.300 millones), la que más ha ingresado en ventas (alrededor 1.500) y la que presenta el mayor balance negativo en operaciones (814 millones más en incorporaciones que en ventas). El fútbol inglés lleva en el trono de la economía del fútbol mundial más de 20 años.

En concreto, para encontrar la última vez que hubo otro campeonato liderando la tabla de gasto en el mercado hay que remontarse hasta la temporada 2001/2002, cuando lo logró la Serie. Una liga que precisamente este año ha vuelto por sus fueros superando los 1.000 millones en gastos (y un balance negativo de más de 300).

Sí que se puede decir que, en la particular clasificación, La Liga ha ganado un puesto con respecto a la pasada campaña debido al desplome de la liga de Arabia, que no ha repetido el desenfreno inversor del verano de 2023. O al menos no por ahora, porque el mercado saudí aún estará abierto las próximas semanas. Aún así, la bajada en gasto es muy significativa, pasando de rondar los 900 millones el pasado verano a los 255 que llevan hasta la fecha.