Alcaraz persigue su quinto Grand Slam en Nueva York

Dos años atrás, el 11 de septiembre de 2022, un tal Carlos Alcarazsorprendía al mundo con una victoria en el Abierto de Estados Unidos, ganando su primer Grand Slam y convirtiéndose en el número 1 más joven de la historia.

Ahora el tenista murciano vuelve a un escenario muy especial como el gran favorito a repetir esa victoria, en una temporada en la que ya ha ganado Roland Garros, por primera vez, y ha revalidado su título en Wimbledon. En Nueva York aspira a su quinto Grand Slam y al triplete de 'majors'.

Solo Jannik Sinner y Djokovic parecen en condiciones de parar al murciano entre los 128 jugadores que este lunes comienzan una carrera de 15 días y 7 partidos hasta la final del 8 de septiembre. Los tres presentan candidaturas solventes para reafirmar los pronósticos de claros favoritos tras la victoria de Sinner en el Open de Australia y su primer puesto mundial, el ‘doblete’ París-Londres de Alcaraz, solo reservado a los mejores de la historia, y el ansiado oro olímpico conquistado por Djokovic sobre la tierra de Roland Garros.

Los tres dominan el ránking de la ATP con Sinner como nuevo número 1 (9.360 puntos), seguido por Djokovic (7.460) y Alcaraz (7.360). Apenas 2.000 puntos separan a los tres tenistas antes de empezar la batalla en un torneo que este año repartirá el récord de 68,6 millones de euros en premios, 3.600.000 para el campeón y 91.000 euros para los eliminados en primera ronda.

La sombra del dopaje

De los tres, Sinner llega como el más rodado tras ganar la semana pasada el Masters 1.000 de Cincinnati pero también con la presión del positivo por clostebol detectado en Indian Wells, del que ha sido declarado inocente cinco meses después. “No es la mejor forma de afrontar un Grand Slam, pero nunca he hecho nada malo. Sabía que estaba limpio. Me siento liberado”, explicaba el tenista italiano en su presentación a la prensa el viernes, después de que la ATP le retirara los 400 puntos de su semifinal en Indian Wells y el premio en metálico.

Alcaraz afronta el torneo sin referencias de su momento de forma desde que perdió la final olímpica en París. Su único partido en pista dura fue en su debut en Cincinnati donde cayó con el veterano Gael Monfils. “El peor partido de mi carrera”, destacó el tenista que destrozó una de sus raquetas sobre la pista. Un acto inesperado de un tenista siempre con la sonrisa en su rostro por el que tuvo que pedir perdón públicamente.

Torcedura de tobillo

Olvidado el incidente, Alcaraz no se siente preocupado por la falta de rodaje. “También llegué corto de preparación en Roland Garros y Wimbledon”, decía el actual número 3 mundial, que el sábado sufrió un pequeño susto al torcerse el tobillo derecho en un entrenamiento. No parece serio.

Carlos está decidido pic.twitter.com/Bh1y79KBoG — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2024

“En dos días estaré al cien por cien” aseguraba Alcaraz, que debutará en el torneo este martes ante el desconocido australiano Li Tu, de 28 años y 188 mundial. Un estreno plácido en un camino que se presenta duro por un sorteo en el que, en segunda ronda podría cruzarse con el canadiense Denis Shapovalov, y en la segunda semana con rivales como el polaco Hubert Hurkacz (cuartos) y Sinner o Daniil Medvedev (semifinales).

El reto del serbio

Como sucedió en Roland Garros y Wimbledon, Djokovic ha evitado cruzarse con sus dos grandes rivales hasta la final al estar en la parte baja del cuadro como número 2 mundial. El tenista serbio, campeón en cuatro ocasiones del torneo (2011, 2015, 2018 y 2023), no ha pisado una pista desde que ganó el oro en los Juegos Olímpicos en julio y sus opciones son una incógnita.

"Aún siento el impulso competitivo, quiero seguir haciendo historia”, lanzaba el defensor del título a su llegada a Nueva York. Ganar el 25 Grand Slam está en su cabeza aunque desde 2008 nadie ha revalidado el título del US Open. El último fue Roger Federer. “Será un reto más”, aseguraba el serbio, de 37 años, dispuesto a dar un nuevo pulso con la nueva generación del tenis liderada por Alcaraz y Sinner.

Badosa se siente fuerte

En el torneo femenino el posible abanico de campeonas está más abierto. Desde que Serena Williams ganó su sexto título en Nueva York en 2014, año tras año se han sucedido las campeonas y solo la japonesa Naomi Osaka (2018 y 2020) ha repetido su nombre en el palmarés junto a los de Flavia Penetta (2015), Angelique Kerber (2016), Sloane Stephens (2017), Bianca Andreescu (2019), Emma Raducanu (2021), Swiatek (2022) y Gauff (2023).

En una temporada sin una clara dominadora que empezó con el triunfo de Aryna Sabalenka en Australia, el cuarto título para Iga Swiatek en Roland Garros, la victoria de la checa Barbora Krejcikova en Wimbledon y de la china Qinwen Zheng en los Juegos de París, no es descartable la aparición de una nueva campeona.

Y en esa lista de candidatas aparece Paula Badosa que, después de meses luchando por su recuperación física y emocional parece en condiciones de estar en la lucha por el título tras ganar el torneo de Washington y ser semifinalista en Cincinnati.

Romper la barrera

La catalana ha resurgido del pozo después de llegar a planearse la retirada por una espalda que la ha martirizado los últimos dos años. “Cuando toco fondo, fondo, fondo, es como que saco fuerzas”, decía en una reciente entrevista en la web de la WTA en la que explicaba que visitó hasta seis médicos y finalmente optó por no operarse. “Si lo hacía me decían que no podría jugar al máximo nivel”, explicó.

En el US Open quiere romper una barrera. Nunca ha pasado de segunda ronda. “Me da mucha rabia pero este año vendo jugando bien y confío hacer un buen papel”, destacaba la catalana que, después de caer hasta el puesto 140 mundial (19/5/24) ahora está la 27. Debutará este lunes ante la suiza Viktorija Golubic (74 mundial) y en su parte del cuadro están Krejcikova (8), Gauff (3), Zheng (7) y Sabalenka (2).