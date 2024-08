Ancelotti: "Mbappé ha entrado muy bien en el vestuario, con humildad"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la previa del partido que jugará este domingo ante el Mallorca (21:30). El italiano arrancó esta primera rueda de prensa de la temporada en Valdebebas hablando del calendario y las competiciones que debe afrontar el club, que jugará más de 70 partidos en este curso: "No se sabe aún cuántas competiciones tenemos que jugar porque hay dos, el Mundial de Clubes y la Intercontinental, que no están claras. Lo claro es que vamos a competir en todos los partidos y competiciones. Nadie habla aquí de 'septete' porque el calendario exige jugar y ganar los partidos que vienen, sobre todo el de mañana. Tenemos que pensar y preparar las cosas cada tres días. Lo único que tengo claro es que con esta plantilla se puede competir en todas las competiciones". Carlo añadió, a este respecto, que "los jugadores son los que van a jugar los partidos y saben cuando es complicado un partido, no un título. Pensar demasiado lejos no es bueno y pensar en lo que va a pasar en mayo no tiene sentido. Hay que pensar partido a partido".

La llegada de Mbappé

Sobre la llegada de Mbappé, el técnico apuntó: "Aquí se trata de hacer que se encuentren cómodos todos los jugadores nuevos que llegan, desde el club a los compañeros. Kylian tiene un talento extraordinario y ha entrado muy bien en el vestuario, con humildad y trabajando muy serio". Ancelotti no está preocupado por cómo congenian sus estrellas porque "por primera vez Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Bellingham jugaron juntos en Varsovia y no han mostrado dificultad para hacerlo". Sobre las expectativas con Kylian, dejó claro que "nunca le voy a decir a un jugador los goles que tiene que marcar. Lo que le quiero es que ponga todo lo que tiene para el equipo. Me focalizo mucho en trabajar como un equipo y los jugadores deben pensar lo mismo. Cada uno tiene su calidad y debe darla al equipo".

El técnico elogió el trabajo de Rodrygo ante el Atalanta "porque aportó mucho ya que evidentemente cuando nos ponemos con el 4-4-2 trabaja con la línea de los medios. Lo hizo muy bien y los datos dicen que ha trabajado mucho y ha aportado mucho al equipo". Y también habló de la posición de Bellingham, "que no ha cambiado respecto al año pasado, sigue jugando en el centro por la izquierda. A veces baja para ayudar a la salida del balón, pero el papel ofensivo es el mismo". Además, tuvo palabras para Kroos: "Siempre echaremos de menos a Toni porque era un jugador especial. Pero el equipo debe adaptarse a algo nuevo y no es malo porque si te acostumbras demasiado, pierdes motivación".

Sobre la posibilidad de reforzarse con un central (se habla de Laporte), Carletto fue categórico: "Creo que la plantilla está cerrada. No necesitamos un central porque Alaba va a recuperar pronto y bien, y hay jóvenes que van a ayudar. Hemos tenido la mala suerte de la lesión de Joan, pero está Jacobo y está Raúl Asencio para ayudar".

Vacaciones a los jugadores durante la temporada

Ancelotti reveló que ante el calendario infernal de partidos que afronta esta temporada que durará once meses "estamos pensando mucho en la gestión de los descansos en esta temporada porque los jugadores necesitan parar y tener vacaciones. En algunos momentos de la temporada estamos pensando dar vacaciones puntuales a los jugadores, sobre todo os que tienen partidos con la selección. Que se tomen una semana con sus familias. Los estamos evaluando con el equipo médico y el staff técnico. Es la única manera. Si Vinicius va con Brasil y juega dos partidos, en lugar de venir y jugar, le daremos unos días de vacaciones para que descanse".

El italiano también habló del favoritismo del Real Madrid en la Liga: "Favorito o no, esta Liga la tenemos que pelear contra todos los equipos. La calidad del fútbol español es evidente, es un fútbol de calidad. Además de lo de siempre, el Barcelona y el Atlético, hay que pelear todos los partidos. Va a ser una liga divertida. Nos va a ayudar mucho el fuera de juego semiautomático, que aclara más el arbitraje". Y concluyó confesando que "sigo viviendo una luna de miel, la más larga de la historia. Estoy muy contento porque es difícil imaginar el día que vine en 2021 que iba a estar aquí sentado con todos estos títulos y tampoco vosotros porque no tenéis mucha fe".