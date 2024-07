Márquez: "Bagnaia y Martín están a otro nivel, ¡ojalá! pueda pelearles la victoria en Alemania"

Él, con la boca pequeña, va diciendo que será (casi) imposible pelearles, este año, el título mundial de MotoGP a los dos líderes de Ducati, 'Pecco' Bagnaia y Jorge Martín. Marc Márquez Alentá, 31 años, 8 títulos mundiales, afirma que se han de juntar todos los astros "habidos y por haber" para que tenga alguna opción de éxito en las tres últimas carreras.

Fundamentalmente, no solo porque viene de la nada, del quirófano, del gimnasio, de la desesperación absoluta y, aunque ha recuperado (casi) todo su poder, no tiene la misma moto que los favoritos y, por tanto, es imposible competir contra las dos poderosas Ducati ‘Desmosedici’ del bicampeón y del subcampeón. El 2025 será otra historia. Ese es su segundo plan tras haber culminado el primero fichando por Ducati Corse.

Queda mucho, mucho

Cuando le preguntas a Bagnaia si el único que puede pelearle el título es Martín, el piloto italiano de la factoría de Borgo Panigale se lleva las manos a la cabeza y dice: “¡Por favor!, no hemos llegado ni a la mitad del campeonato, faltan 12 carreras, es decir, 444 puntos en juego. Esto es muy largo. Parece, sí, que Jorge y yo llevamos una trayectoria parecida a la del año pasado, cuando se decidió todo el último día, pero la parrilla está llena de motos oficiales y de pilotos campeones en varias categoría, incluidas MotoGP. Marc (Márquez), por ejemplo, posee ocho títulos mundiales, dejemos de hacer pronósticos, por favor”.

"No hagamos pronósticos, por favor. Ni siquiera hemos cruzado el ecuador del Mundial. Quedan 12 grandes premios, 444 puntos en juego. Hay un montón de motos oficiales y todos los pilotos son campeones del mundo" 'Pecco' Bagnaia — Bicampeón del mundo de MotoGP con Ducati

Eso sí, el bicampeón de Turín reconoce que los dos modelos de ‘Desmosedici’ que están en la parrilla de la máxima categoría, las 2024 suya, de Martín, de Enea Bastianini y de Franco Morbidelli, así como las 2023 de MM93, su hermano Alex, que acaba de renovar dos años más con Gresini Racing Team, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio “están impresionantes, de ahí que los cinco últimos podios hayan sido copados por todos nosotros. No solo la moto es muy buena, sus pilotos son buenísimos”.

Bagnaia viene de conseguir doblete en Assen (Países Bajos), la ‘catedral’ del motociclismo mundial. Ha sumado su tercer triunfo consecutivo en ese trazado y ha logrado empatar a victorias 'ducatistas' (23) con el australiano Casey Stoner. “Amo Assen, por eso me lo tatué en el 2016, tras mi primera victoria. Pero queda mucho, insisto, y hay que seguir pilotando y trabajando todos al mismo nivel”.

'Pecco' Bagnaia y Marc Márquez se saludan antes de la conferencia de prensa de Assen. / Jesús Robledo

Pasamos de Assen, el reino de Bagnaia, a Sachsenring (Alemania), el jardín, junto a Austin (Texas, EEUU, 7 triunfos), del mayor de los Márquez, que ha conseguido la victoria en el trazado alemán en 11 ocasiones: 2010 (125cc), 2011 y 2012 (Moto2), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021 (MotoGP). “Sé que todo el mundo piensa que visitamos el circuito ideal para que conseguida, no solo mi primera victoria con Ducati, sino mi primera victoria desde Misano-2021, pero Bagnaia y Martín están fuertísimos”.

Márquez sueña, claro que sí, con pelearles la victoria o el podio a los dos líderes de Ducati. “Tanto ‘Pecco’ como Jorge han cogido una inercia espectacular en las últimas tres carreras y creo que están un pasito por delante de todos nosotros. En Le Mans y en Jerez, por ejemplo, parecía que era el único que podía pelear, un poquito, con ellos, pero en los tres últimos grandes premios han subido su competitividad un peldaño más. Ahora, no se puede soñar con arrebatarles la victoria”.

"En Le Mans y Jerez pude acercarme a 'Pecco' y a Jorge, pero, en los tres últimos grandes premios, han dado un pasito más, ahora sí están un peldaño por encima de los demás. Espero poder volver a acercarme a ellos en Alemania, que me encanta" Marc Márquez — Piloto del equipo Gresini Racing Team

Es evidente, dados los datos que ofrece su palmarés en Sachsenring que es una de las pistas marcadas en rojo para dar el bombazo y completar una temporada de adaptación a la Ducati impresionante. “Se me han escapado en la general del Mundial, estoy a 58 puntos pero, como dice ‘Pecco’, quedan aún 444 puntos en juego. Todo puede pasar. Ahora bien, siendo sinceros y hay que serlo, en Alemania este fin de semana si cuadramos un fin de semana perfecto, lo que no es sencillo, y me encuentro bien, cómodo sobre la moto, rápido, como mucho estaré ahí con ellos, es decir, a su altura, pero no por encima, desde luego”.

Sabido es que en Ducati, dicen, aseguran, que para los pilotos no hay secretos, es decir, que los ocho profesionales que pilotan las ‘Desmosedici’ pueden ver la telemetría de sus otros siete compañeros de marca. “Si miras los datos, a ‘Pecco’ le sale todo fácil, fluido y es muy constante. Solo tenías que verlo pilotar en Assen, lideró todas las vueltas y acabó ganando, sin apuros, las dos carreras, la corta y la larga del domingo, es muy difícil llegar a ese nivel”.

