Sainz saborea el podio y pide paciencia con su futuro: "Me tomaré mi tiempo"

Carlos Sainz ha superado con nota un fin de semana que a priori no 'pintaba' bien para Ferrari en Austria. Sabía que McLaren y Mercedes les tenían ganada la batalla sobre el papel, pero a la hora de la verdad el madrileño ha logrado exprimir su oportunidad y conquistar su quinto podio de la temporada (23º en F1). En plenas negociaciones para decidir su futuro, Sainz ha saboreado el momento: "A saber cuándo llegarán otros podios".

Cuarto en el Mundial con 135, a 15 puntos de su compañero Leclerc y con una carrera menos tras perderse el GP de Arabia por apendicitis, Sainz considera que ha conseguido el máximo a lo que podía aspirar en el Red Bull Ring, aunque haya sido por un factor ajeno a él, como el accidente de Verstappen y Norris cuando rodaba cuarto. "No había mucho más este fin de semana, hicimos un buen trabajo en el sprint y la clasificación y hoy el objetivo era batir a Mercedes. Hemos podido con Hamilton, pero Russell tenía media décima o una entera de ventaja y estaba siempre delante en la carrera", ha analizado.

Carlos reconoce que "los dos últimos grandes premios no han sido fáciles para Ferrari. Si contamos Canadá, son tres seguidos. Red Bull y McLaren estaban en su liga este fin de semana, George y yo luchábamos por las posiciones de detrás. La situación no era así al inicio del año y tenemos que entender qué pasa y trabajar duro", ha apuntado.

En Maranello preparan actualizaciones para la próxima carrera, en Silverstone: "Nuesto punto débil son las curvas de alta velocidad y hay que mejorar eso. Silverstone es el rey de la alta velocidad y queremos ser competitivos allí. Intentaremos encontrar todo lo que podamos para ser más competitivos".

En todo caso, Sainz siente que por su parte está cumpliendo: "Hasta ahora he hecho cinco podios en diez carreras y una victoria. La estadística es buena, creo que estoy pilotando bien este año y disfruto las oportunidades que tengo para luchar por el podio, que puede que no tenga el año que viene", ha subrayado, consciente de que cualquiera de las opciones de futuro que baraja tras su salida de Ferrari no le pondrá fácil aspirar a las posiciones delanteras: "Yo quiero disfrutar de estos momentos porque no sé cuándo llegarán en el futuro. Me tomaré el tiempo que quiera para decidir en qué equipo voy a correr porque es una decisión importante para mí Si algunos equipos están impacientes, no puedo hacer nada", ha zanjado.