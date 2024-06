Los oros de Ana Peleteiro y Dennis González contra el racismo y la homofobia: "Alguno vive en el siglo X a.C."

Las medallas conseguidas en los Europeos de Atletismo y Natación celebrados en los últimos días en Roma y Belgrado han tenido trascendencia más allá de lo puramente deportivo. Ana Peleteiro y Dennis González, ganadores de oros en triple salto y natación artística, han respondido a los comentarios xenófobos y homófobos que han recibido. "Como les gusta el himno de España, mañana vamos a estar todos con la mano en el pecho y el 'lololo' sonará en todos los colores", ironizó la atleta gallega, mientras que el nadador catalán dijo, tras leer los insultos, "que alguno vive, en vez del siglo XXI, en el siglo X a.C.".

La persecución a Ana Peleteiro es habitual desde hace meses. La gallega, con un carácter contestatario, nunca se ha puesto de perfil contra el odio que recibe, sobre todo, en redes sociales. "Desde ayer, que empecé a crear contenido con la ropa de mi país, España, estoy recibiendo innumerables comentarios racistas. Han sido muchos los que he ido borrando y bloqueando, pero por supuesto continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección", escribió la deportista antes del Europeo de Roma.

Apoyo de Falange Auténtica a Ana Peleteiro

Peleteiro nació en la localidad coruñesa de Ribeira, donde fue adoptada. "A mí nunca me habían dicho nada por estar con la bandera de España, nunca en mi vida. Nunca porque tengo apellidos muy españoles y eso a la gente ya le agrada más, ¿no? Ya eres más pura, como dicen ellos", dijo en una entrevista con 'Relevo', donde reflexionó: "Ya me dirás tú qué española hay de pura cepa cuando estuvieron aquí los árabes ochocientos o novecientos años. No hay nadie puro. La ignorancia llega a niveles extremos en la sociedad".

La atleta española recibió gran apoyo por su firme posicionamiento contra la xenofobia. Uno de las muestras públicas que más impacto ha generado es el de Falange Auténtica, formación surgida en 2002 como escisión de FE-La Falange, debido a cuestiones como el posicionamiento en contra de la inmigración.

"Para nosotros el patriotismo es incompatible con el racismo. Entendemos la Patria como un sugestivo proyecto de vida en común, en el que cabemos todos los que amamos a España y estamos dispuestos a trabajar para que sea un espacio común de progreso, convivencia y libertad", rezó un post del partido falangista, acusado de "rojo" por los usuarios contrarios a este posicionamiento.

Ndikumwenayo, un bronce que también sufrió xenofobia

El Europeo de Atletismo se cerró con la medalla de bronce de Thierry Ndikumwenayo en los 10.000 metros. Un atleta con origen en Burundi que lleva viviendo en España desde casi una década y que compite igualmente con la elástica nacional. El fondista sufrió otro episodio de odio el pasado 2 de mayo después de convertirse en recordman nacional de los 5.000 metros.

Thierry Ndikumwenayo celebra el bronce en los 10.000 metros del Europeo de Roma. / / FABIO FRUSTACI

"Llevo muchos años en España, hablo español y he adoptado la cultura española, para mí no fue fácil todo esto. Algunos solo vais a hacer daño sin conocer mi historia ni a mí personalmente. Hago mi trabajo, pago mis impuestos, corro limpio y no veo justo criticar mis pasos. Yo me siento uno más, aunque algunos os esforcéis en intentar lo contrario. Respeto a España con orgullo, pero me duele leer ciertas cosas", se defendió el atleta del Club Atletisme FACSA Playa de Castellón.

El triunfo del atletismo es fruto de la multiculturalidad y la integración de atletas con diferentes historias que tienen el único objetivo de defender los colores de España. Es el caso de Jordan Díaz, atleta de origen cubano que se proclamó en Roma campeón de Europa de triple salto con un 'vuelo' de 18,18 metros, la tercera mejor marca de la historia. O Paul McGrath, barcelonés hijo de madre española y padre escocés que ganó la plata en 20 kilómetros marcha. Además de Mohamed Attaoui, plata en los 800 metros, quien llegó a los seis años junto a su familia, procedente de Beni Mellal (Marruecos).

"Trucha", "cuánto aceite"... el odio contra un nadador campeón

La situación se repite en otros equipos y deportes. Basta ver algunas plantillas de la Eurocopa para comprobar que equipos punteros como Francia serían posibles sin las comunidades migrantes, origen de muchos de sus integrantes. Sin embargo, la polarización en un contexto de auge del populismo ha acrecentado los ataques verbales contra los deportistas. Y no solo por cuestión de raza, como ha revelado Dennis González, el líder de la nueva generación de la natación artística en la que España es líder, como se ha demostrado en el Europeo de Belgrado.

El joven nadador de 20 años ganó dos medallas de oro: una en la categoría de solo técnico y otra en Dúo libre mixto junto a Emma García. Dennis González también se proclamó campeón en el pasado Mundial, donde su compañero Fernando Díaz del Río logró otro oro en solo técnico, confirmando el papel protagonista de España en la natación artística masculina. Una disciplina que tuvo pioneros como Pau Ribes, que lucharon contra complejos que, a tenor de los insultos recibidos por González, siguen vigentes.

Emma Garcia Garcia y Dennis Gonzalez Boneu, durante el ejercicio que les hizo campeones. / / ASSOCIATED PRESS/LAPRESSE

"Vaya pluma", "a ver cómo quitan el aceite de la depuradora", "trucha" o "me pica el puño" son algunos de los comentarios que ha soportado el campeón del Mundo y de Europa. El nadador no ha querido dejar pasar lo que, lejos de ser muestras aisladas, se convierte en una constante en determinadas publicaciones.

"Acaban de subir hace nada el vídeo de mi participación en Teledeporte. Y, sinceramente, no sé si estamos en el siglo XXI o en el sigo X a.C. A mí me dan igual, pero a un niño que está empezando a hacer natación artística, si recibe estos comentarios, lógicamente le va a afectar", sentenció Dennis González, cuya medalla, como las de Peleteiro o Ndikumwenayo, son también un triunfo contra la homofobia y el racismo.