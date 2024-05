Ancelotti: "La luna de miel sigue. Estamos ilusionados con lo que viene"

Carlo Ancelotti compareció, en medio de la resaca de la celebración del alirón liguero y la clasificación para la final de Champions, para hablar del partido que medirá este martes al Madrid con el Alavés en el Bernabéu. El italiano confirmó que "la luna de miel sigue, estoy contento e ilusionado con lo que puede pasar. Es una rueda de prensa sin presión y estoy demasiado cariñoso con vosotros. Sé que antes o después el palo llega, pero ahora que no llegan, lo disfruto. Estoy mejor que nunca".

Lunin o Courtois

Una vez más la rueda de prensa se centró en la elección de la portería, donde sigue con dudas sobre si apostará por Courtois o Lunin para la final de Champions ante el Borussia de Dortmund. "El objetivo es llegar con toda la plantilla a tope a la fina. Los que han vuelto a hora como Courtois y Militao necesitan más minutos. En la semana antes de la final tomaremos la decisión. Lunin y Kepa también van a jugar. No va a ser tan sencillo porque no hay muchos partidos. Lo estamos pensando. Lunin ha hecho una gran temporada y Courtois es el mejor portero del mundo. Pienso como vosotros. Tengo que tener en cuenta a Lunin y tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo. Necesita minutos".

Preguntado por los jugadores que le han sorprendido esta temporada, comentó lo siguiente: "Difícil decirlo. Al que conocía menos era Fran García, que lo ha hecho bien. Joselu y Brahim también lo han hecho muy bien. Hay jugadores que podían aportar más si yo les daba más minutos. Ceballos no ha tenido los minutos que merecía por varias razones. Arda Güler también podía haber jugado más si no fuera por las lesiones. La plantilla me ha sorprendido a nivel general".

Carletto habló también de los futuros Xabi Alonsos que hay en esta plantilla del Real Madrid: "Hay calidad en estos jugadores para ser entrenadores por el conocimiento y la experiencia. Luego tienen que tener las ganas para hacer este trabajo. Con las dificultades que tiene un entrenador de fútbol en este momento hay muchos que no quieren hacerlo por la presión. Carvajal, Ceballos, Kroos, Modric... todos tienen conocimientos técnicos sobrados para ser entrenadores. Pero no sé si tienen ganas".

El madridista confesó sus planes para las próximas semanas: "Es importante este partido que después del Alavés voy a dar tres días de descanso. Luego tendremos dos semanas para preparar la final de la Champions y para hacernos el menor daño posible". Respecto a Tchoumaneni se mostró pesimista, al advertir que "no tiene muchas opciones de jugar a final, pero no está descartado. El pie no le duele mucho, pero no está descartado todavía. Veremos".

Y concluyó hablando del momento más complicado de la temporada: "El momento más difícil fue al perder un partido (en el Metropolitano), pero fuimos capaces de entender que algo debíamos cambiar y eso nos hizo retocar parcelas defensivas que nos han venido bien. Como temporada tengo que decir que ha sido muy sencilla gracias a los jugadores"