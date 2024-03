Alonso: "Nos espera una carrera difícil"

Décimo puesto de Alonso en la clasificación de Australia, por detrás de Tsunoda y de su compañero Lance Stroll. No ha sido la clasificación que esperaban el piloto asturiano y Aston Martin tras las buenas sensaciones en los Libres del viernes y también en la Q1, donde ha estado cerca de los cronos de Sainz.

Pero después de acceder a Q3, las cosas han empezado a torcerse. En su primer intento de vuelta rápida, con neumáticos blandos usados, Fernando ha perdido el control del coche y se ha salido de pista en la escapatoria de la curva 6 de Albert Park, dañando el suelo de su monoplaza.

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ha explicado que "he hablado con el ingeniero de pista de Fernando y me ha comentado que han visto en la telemetría que cuando llegaba a la curva 6 ha tenido una ráfaga de viento muy fuerte, le ha pegado un coletazo a la entrada y se ha ido ancho. Que era increíble que que haya podido hacer 17.5, porque el fondo estaba igual de dañado que el de Libres 1. Ha quedado tocadísimo”.

Alonso, por su parte, dudaba de que hubiera daños en el fondo plano del ARM24 nada más bajarse del coche: “No he notado nada raro en la última vuelta. Había quizás décimas de algún daño, pero hemos sufrido todo el fin de semana. Ya en los Libres 3 estábamos entre el octavo y el décimo. Somos menos competitivos que en Arabia, pero la carrera es este domingo y hemos visto carreras locas en la F2 y la F3. Intentaremos salvar el fin de semana con algún punto”, ha señalado a los micrófonos de DAZN.

"Ha sido una crono intensa como siempre aquí en Australia, con mucho viento que no hace las cosas fáciles. Al final yo creo que lo hemos hecho más o menos bien. Hay que ir al límite, puedo ir un poco más despacio y quedarme fuera de la Q3. Por suerte había escapatoria y el muro no estaba cerca, pero sí hemos tenido un coche bastante crítico todo el fin de semana, no ha sido el gran premio más cómodo”, ha valorado Alonso sobre los riesgos que ha debido asumir hoy.

El bicampeón español tendrá un domingo complicado, con alta degradación y quizá sorpresas: “Hay preocupación con el ‘graining’, nosotros hemos tenido degradación muy alta en las dos primeras carreras y esperamos una carrera difícil. No hemos ido tan rápido como otros este fin de semana, pero intentaremos sumar los puntos que merece el quinto coche, que es noveno y décimo. Intentaremos pasar a Tsunoda, que es el que se ha colado y es lo que nos toca”.

"Este circuito es muy duro y la carrera será muy larga y exigirá mucho a los neumáticos. Ya lo vimos el año pasado: coches de seguridad, banderas rojas… Necesitamos estar muy concentrados, evitar cualquier error porque no he hecho un buen trabajo hoy, pero lo haré mejor mañana para recuperar todo lo que hemos perdido hoy. ¡Vamos allá!» ha concluído.