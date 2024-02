Cien días para las elecciones de la RFEF: Rocha y Tebas se alían, Alemany se lo piensa y Eva Parera se postula

Javier Tebas y Pedro Rocha tienden puentes entre LaLiga y la futura RFEF, o al menos esa es la lectura que se extrae de la comida privada que celebraron este miércoles en un restaurante de la capital. El presidente de la patronal de fútbol accedía a sentarse con el que hombre al que Luis Rubiales legó el sillón presidencial de la Federación Española de Fútbol y el principal favorito para ganar las elecciones que se celebrarán el próximo 24 de mayo. Una alianza que interesa a ambas partes de cara al escenario resultante en el fútbol español a partir del 25 de mayo.

Gomar rompe la unanimidad de las territoriales

Rocha contaba en todas las quinielas como el favorito indiscutible para hacerse con la presidencia federativa hasta que Salvador Gomar confirmó que también se presentará a los comicios. Esta iniciativa del presidente de la valenciana rompe el apoyo de las territoriales a Rocha, cuyo respaldo unánime le convertía virtualmente en el nuevo presidente. Sin embargo, la aparición de Gomar confirma que Rocha no cuenta con el apoyo total de las territoriales, lo que divide el voto de estas y abre el abanico de posibilidades a otros candidatos ajenos al ámbito de las federaciones regionales.

Este hecho explica el acercamiento de Rocha a Tebas, quien tiene influencia sobre una buena parte de los votantes de la Asamblea de la Federación, aunque no los suficientes como para promover una candidatura desde LaLiga. A ambos les interesa contar con el apoyo del otro a corto, medio y largo plazo. Al extremeño, para asegurar votos en las elecciones del 24 de mayo; y al oscense, para tener una buena sintonía con el presidente de la RFEF los próximos cuatro años, aparcando así la guerra que ha vivido con el ente federativo y su expresidente, Luis Rubiales, en los últimos tiempos.

Tebas puede resultar un apoyo decisivo para Rocha y Rocha un socio necesario de Tebas en futuros negocios. Esta alianza paliaría, en cierta forma, el daño que le hacen al delfín de Rubiales los votos que perderá a manos de Gomar, quien presume de contar con el respaldo de un buen número de territoriales que no quieren respaldar a Rocha porque entienden que sería apoyar el ‘continuismo’ de Rubiales.

Alemany: sólo tiene opciones reales

En medio de este pulso entre el presidente de la extremeña y el de la valenciana, aparecen otros nombres que sacarían partido de esa división interna en las territoriales. El primero es el de Mateu Alemany, a cuya puerta llaman cada vez más interesados en que presente su candidatura a las elecciones. Pero Alemany sólo lo hará si tiene posibilidades reales de ser el futuro presidente de la RFEF. No tiene intención de sumarse a la carrera y ganar visibilidad si no tiene opciones. Entre los apoyos que tendría el ex presidente del Mallorca aparecen los nombres del Real Madrid, Barcelona o incluso del Atlético. Florentino Pérez, que aún no se ha pronunciado públicamente al respecto, ya intentó incorporarle a la estructura ejecutiva del Madrid sin éxito. Y ahora vería con buenos ojos que Mateu dirigiera los destinos de una Federación con la que la 'Casa Blanca' ha tenido momentos de tensión. También el Barça, donde Alemany ha estado trabajando hasta hace poco, o el Atlético, del que se rumorea que ha tratado de sumarlo a su staff ejecutivo, verían al balear como el candidato idóneo para reconducir la Federación.

La candidata Parera: un perfil que gusta en las instituciones

Otra cara nueva en la carrera electoral es la de Eva Parera, la hija del exdirectivo del Barcelona, es licenciada en Derecho en la Universidad Abat Oliva. Parera ser convirtió en una mujer pionera en el Derecho Deportivo, al abrir un bufete de abogados especializado en esta área. Como abogada ha estado vinculado al Espanyol, a la Real Sociedad y fue miembro del comité negociador de los equipos UCI ProTour con el Tour de Francia, Vuelta Ciclista a España y el Giro de Italia. Y ha sido representante de jugadores y trabajado con UEFA. En los últimos tiempos ha desarrollado más su perfil político, siendo concejal de Economía y Hacienda en Corbera de Llobregat, senadora de Convergencia i Unió, y concejal y presidenta de Valents en el Ayuntamiento de Barcelona. A todo esto suma que es un perfil que gusta en las instituciones, tanto por su preparación como por ser mujer, lo que la convierte en la primera precandidata. Parera presume de "saber negociar, que es algo que llevo mucho tiempo haciendo y he adquirido con años de práctica. Creo que genero empatía cuando me siento en una mesa a negociar". Por último, su perfil y su experiencia transaversal en el fútbol español hace que no tenga problema para reunir los 21 avales necesarios para presentar oficialmente su candidatura.

Por su parte, la sorprendente candidatura de Carlos Herrera sigue llamando a diferentes puertas para reunir los avales necesarios para presentarse formalmente. Sin embargo, en los pasillos de Las Rozas extraña el movimiento del periodista y se apuesta a que no logrará reunir los avales necesarios.

A 99 días de la celebración de las elecciones, Pedro Rocha parece tomar ventaja con el movimiento de acercamiento a Tebas, quien también saca beneficio ganándose la complicidad del favorito a presidir la Federación a partir del 24 de mayo. Pero también hay muchas miradas esperando un movimiento de Alemany, quien a día de hoy no ha tomado todavía una decisión sobre su posible candidatura. Padrinos tiene, los clubes más poderosos, pero con eso no le vale.