Madrid, 21 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, consideró que ha habido integrantes de su plantel que "no han sabido jugar" el encuentro de la Liga Endesa contra el Real Madrid en el que los suyos perdieron por 95-80 en el WiZink Center.

"Hoy hemos jugado contra un buen Madrid, que ha querido, con jugadores que se han buscado y se han encontrado. Y ahí son superiores a nosotros. En lo negativo hay jugadores nuestros que lo han hecho muy mal, que no han sabido jugar este partido. Hay que aprovechar el partido para intentar mejorar y que todo el mundo crezca. Se gana o se pierde pero lo importante es que cuando se ha perdido sacar conclusiones que nos permitan crecer. Queda mucha liga y jugar contra un Madrid como este estimula muchísimo", dijo en rueda de prensa.

Ponsarnau analizó el duelo: "Hemos empezado el partido súper blandos y ellos metidos y con inspiración, el primer triple de Campazzo ha sido un síntoma de que estaban con sensaciones buenas. Nosotros no, demasiados jugadores equivocados en botar donde no se podía. Eso ha causado pérdidas y contraataques del Real Madrid. Su talento descomunal a campo abierto ha florecido".

"El segundo cuarto ha sido una muestra más del equipo que somos y queremos ser, con bastante éxito defensivo, buenas comunicaciones, rompiendo sus dinámicas de juego. Y en ataque siendo nosotros. En el tercer cuarto le daría mucho mérito a ellos, lo han hecho súper bien, nos han desbordado, han demostrado claramente que son muchísimo mejores que nosotros. Hemos estado blandos de coco y no hemos respondido adecuadamente porque estábamos groguis", añadió.

Asimismo se refirió al debut de Keith Hornsby: "Me ha gustado su mentalidad, el ritmo de juego que nos generaba, jugando sobre todo sin balón. Eso es muy positivo. No ha encontrado acierto desde el triple, pero lo encontrará. Era duda ver como encajaría en el juego del equipo y ha dado ritmo ofensivo. Además atrás no ha desentonado, ha cometido algún error pero también ha tomado decisiones acertadas".