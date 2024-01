El alicantino Samuel López será quien acompañe a Carlos Alcaraz este año en el Open de Australia ya que Juan Carlos Ferrero no estará en Melbourne, al haberse sometido a una artroscopia en su rodilla izquierda en Navidad. Una circunstancia que, sin embargo, no le es ajena al tenista, que ya ha compartido con López algunos viajes en temporadas anteriores, al ser uno de los colaboradores habituales de Ferrero, de cuyo equipo forma parte.

Tenista anónimo, entrenador destacado

López fue tenista con un recorrido discreto a nivel nacional que era entrenado por Antonio Martínez Cascales y que desde joven colaboró con él en su escuela. Después pasó a ayudar a Juan Carlos Ferrero en su Academia, lo que compatibilizaba con los torneos en los que tomaba parte y en un momento dado vio que la manera de poder seguir vinculado al tenis después de retirarse era convertirse en preparador, lo que le permitiría pisar los grandes escenarios que no pisó como jugador como Wimbledon o Roland Garros.

Samuel López cuenta con una experiencia significativa como entrenador en el circuito ATP, donde ha dirigido las carreras de Santiago Ventura, Guillermo García López, Nicolás Almagro, Pablo Carreño y en los últimos tiempos ha ayudado al 'Mosquito' con la preparación de Carlos Alcaraz. Samuel es un técnico trabajador y muy empático que tiene una muy buena relación con los deportistas que ha entrenado.

No es la primera vez que Alcaraz viaja a un torneo sin Ferrero, ya que el que fuera campeón de Roland Garros en 2003 se ha ausentado durante algunas semanas al año del circuito. La pasada temporada, por ejemplo, se perdió la gira sudamericana de tierra batida, donde Alcaraz estuvo acompañado por Antonio Martínez Cascales tanto en Buenos Aires, donde ganó, como en Río de Janeiro, donde alcanzó la final.

Aquel peloteo con Carreño

El técnico recuerda con especial cariño la Copa de Maestros de Londres en 2017. Pablo Carreño y Alcaraz, que comparten academia y agente, pelotearon antes de un partido del asturiano. El primero llegaba a en Londres como semifinalista del Abierto de Estados Unidos y colocado en el 'top ten', mientras Alcaraz era una joven promesa sub-14. López recuerda que "peloteó con Carreño y nos llamó la atención muchísimo porque terminó el calentamiento y Pablo dijo: 'No sé si es mejor que juegue él o que juegue yo, porque no falla una este chaval'. Albert Molina (agente de Alcaraz y Carreño) ya me había hablado de él, pero fue la primera vez que lo vi y se le veía que era un portento".

Samu López, Coach de @pablocarreno91: "Esto es como un regalo. Para ganar a esta gente hay que jugar muy bien". pic.twitter.com/cJZrZstWq4 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) 15 de noviembre de 2017

Seis años más tarde, Samuel ya le ha acompañado en algún tramo de la temporada en que Ferrero no estaba. Con el villenense dirigiéndole, Alcaraz consiguió conquistar el torneo de Queen’s y el de Miami. Ahora podría ganar su tercer título con él, que también sería el tercer Grand Slam, tras los triunfos en el US Open de 2022 y en Wimbledon en 2023.

López conoce a Alcaraz "desde que llegó a la academia, así que he vivido en directo su evolución. Es un placer intentar ayudarle. En el equipo somos una familia, y la relación con Juan Carlos (Ferrero) es inmejorable. Hablamos a diario y trabajamos los partidos y los análisis de los rivales juntos para ver cuáles son sus puntos débiles, aunque con Carlos lo más importante es conseguir que él pueda sacar todo el tenis que tiene dentro". El técnico destaca del murciano "su aceleración combinada con su magia. Asimila las enseñanzas con una velocidad y una facilidad increíbles".

Así que esta vez será Samuel López quien ocupe el box de entrenadores de Alcaraz en Melbourne, un rostro desconocido para el público en general, pero reconocible para quienes siguen el tenis habitualmente. Y dicen en la Academia Ferrero que un talismán que cuenta los torneos en los que ha acompañado a Alcaraz por triunfos.