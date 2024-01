Xavi tiene claro que el Barça está capacitado para ganar esta Supercopa. Reconoce que el Real Madrid quizá “esté un poco mejor de forma”, pero cree que su proyecto es ganador. Eso sí, tiene muy claro que debe hacer para salir campeón de Riad.

“El equipo está muy motivado e ilusionado, es el escenario ideal para un futbolista, una final contra el Real Madrid. Tenemos la suerte de tener el ejemplo de la temporada pasada. Fue el partido ideal. Hay que dominar el partido e imponer nuestra identidad, nuestro modelo, hay que tener el balón. Es el primer título de los cuatro que tenemos esta temporada y lo queremos ganar”, decía en la sala de prensa del Al-Awwal Park el técnico egarense, que apela al Cruyffismo para poder levantar el título. “La idea la tengo clara, imponer nuestro ADN, dominar, quitarle el balón al Madrid.

Independientemente de si jugamos con cuatro centrocampistas o no, la idea no cambia. Debemos tener nuestro ADN, el que hace 30 años inculcó Johan Cruyff. Ese es el camino, buscamos ser fieles al Cruyffismo”.

El entrenador del Barça no cree que la prórroga jugada por el Real Madrid o que el Barça jugase su semifinal un día más tarde tenga influencia en el resultado y está convencido de que para ganar deberán jugar bien, pues su equipo no gana nunca sin merecerlo. “¿Cuándo gana el Barça sin merecerlo, al revés sí nos ha pasado muchas veces. Quizá algún partido, este año con la Real, pero nos pasa un partido de 200. Al contrario no nos suele pasar. El camino es jugar bien. Lo hemos hecho contra el Sevilla, el Athletic, el Real Madrid, el Girona, la eliminatoria ante el Oporto. Hemos jugado mejor que la pasada temporada. Una cosa es lo que yo analizo y otra lo que decís vosotros. Es cuestión de repetir esos partidos”, explicaba Xavi.

El técnico del Barça aprovechó la rueda de prensa previa a la final para reivindicar su proyecto. Dice que es ganador y que seguro que el Real Madrid está preocupado por él. “El Madrid es más fuerte cuando el Barça es más fuerte. Si queremos un título hay que ganar al Madrid. Ganamos la final, en liga les tuvimos ganar para ser campeones. Están viendo un Barça fuerte desde que estamos en el cargo. Les estamos luchando todo y el año pasado ganamos dos títulos”. A nivel individual, el egarense no cree que se juegue nada en esta final de la Supercopa. “Me juego un título, llego más desahogado que el año pasado. Ya hemos ganado y hemos demostrado que es un proyecto ganador. Llego con más tranquilidad y con más poso”.

El Real Madrid

Del rival, poco que decir. Sí elogios para Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid que acaba de renovar con el conjunto blanco. “Me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia. Ahí está su palmarés. Ha triunfado en todos los países y nadie habla mal de él, me parece un caballero, siempre con respeto. Igual como ambos éramos centrocampistas vemos el fútbol de la misma manera, pero las metodologías y estilos son diferentes”. Y también para Jude Bellingham. El técnico azulgrana dice que no se fijan en un jugador para preparar el partido, pero sí reconoce que el inglés es un jugador diferencia. "Tiene una gran llegada desde segunda línea, tenemos el ejemplo del gol que nos marcó en el clásico de Liga en Montjuïc. Es un jugador muy completo, con gran técnica y muy fuerte físicamente".