🇪🇸👏 HERE IT IS!



👀 Rafael Nadal’s COMEBACK draw in Brisbane:



R1 - Qualifier

R2 - Karatsev/Kubler

QF - Humbert/Thompson

SF - Dimitrov/Etcheverry/Murray

F - Rune/Shelton/Korda/Baez pic.twitter.com/b1GyaaoEvJ