Christine GZ, Thibaut Cortois, Dakar...De entrada, la combinación despierta interés. Y mucho. Es una mezcla que, por "cosas del destino", llevará a la tinerfeña a cumplir su gran sueño: participar en el emblemático rally –entre el 5 y el 19 de enero de 2024–. Aparte de ser guardameta del Real Madrid y de la selección de Bélgica, Courtois tiene su propia escudería. Se llama TCRacing y, además de abrirse camino en la F4, estará presente en el Dakar. A los mandos de un buggy Can-Am, Christine Giampaoli Zonca surcará dunas por primera vez en una competición oficial. El reto, llegar la meta, porque completar una prueba tan exigente "ya es ganar". Lo dice alguien con amplia experiencia. Entre sus últimos desafíos, la Baja 1000 y el campeonato del mundo de Cross-Country. Esta vez serán unos 8.000 kilómetros de recorrido por las arenas del desierto de Arabia Saudí. "Y es solo el principio", advierte Chris.

¿Cómo surgió la posibilidad de participar en el rally Dakar como integrante del equipo de Courtois, el TC Racing?

Digamos que fue todo un poco por cosas del destino. Nos conocimos por unos amigos en común y empezamos a hablar para trabajar juntos en el proyecto que ya tenían en marcha para la Fórmula 4 en España. La pasión por el motor nos unió desde el primer momento. Y así surgió todo. ¿Vamos al Dakar? Venga, con el TC Racing al Dakar. Y aquí estamos. Preparada.

Conocemos la faceta de Thibaut Courtois como jugador de fútbol, pero no tanto la de emprendedor en el mundo del motor. ¿Qué le ha transmitido?

Es muy apasionado de los deportes de motor y, encima, es muy humilde y simpático. Aparte de todo esto, tiene ganas de trabajar duro para que el proyecto salga adelante. Me hizo mucha ilusión conocerle y poder intercambiar ideas. Ahora solo falta que se apasione mucho por el off-road, y creo que es algo que pasará en cuanto suba a dar una vuelta.

¿Qué supone para usted correr un rally Dakar? ¿Lo tenía como uno de sus objetivos?

Es la oportunidad, con mayúsculas. Llevo como siete años intentando ir. Es un sueño, aunque ya en los últimos años se había convertido en un objetivo. Por fin podemos estar en el Dakar y vivir este reto tan duro, pero seguramente tan gratificante.

¿Cómo ha sido la preparación para esta competición?¿Qué detalles se tienen en cuenta?

Bueno, todo ha sido un poco last minute. Hemos dedicado mucho esfuerzo en los últimos meses para prepararnos bien. Se trata de un presupuesto muy grande y hay muchas cosas por organizar y planear antes de correr. Para llevar a cabo la preparación pude estar unos días en Marruecos y Chile con mi copiloto Ricky para aprender a correr sobre dunas, porque nunca lo había hecho antes, y fue literalmente un sueño cumplido. Me enamoré de esta vivencia, así que estamos con con muchísimas ganas de llegar a Arabia Saudí y empezar el Dakar.

¿En qué condiciones participa?¿Con qué vehículo, con qué compañeros, soportes...?

Participamos en la categoría SSV con un T4, que es un buggy Can-Am. Estamos en el equipo TC Racing y contamos con la asistencia de técnica de FN Speed, que ya tiene mucho años de experiencia en esta competición.

¿Imagina el rally Dakar muy diferente a otras pruebas en las que ya ha participado?

Todos me han hablado de manera muy específica sobre el Dakar. Me han dicholo duro que es, la cantidad de horas y días seguidos que pasas en la competición, que te dejan muy, muy cansado… Además, me han comentado el de 2024 será el más duro de todos. Pero estoy mentalmente preparada para el desafío. Quiero llegar a meta. Tengo la referencia de mis participaciones en las Bajas, en México. Creo que será un poco como la Baja 1000, pero esta vez durante 15 días de seguidos.

Comentó que parte con la idea de llegar a la meta. ¿Ese es el reto esencial en el estreno?

Sí. Como dije antes, el objetivo siempre es acabar. Terminar un Dakar ya es ganar. Pero ya sabemos que, al fin y al cabo, somos pilotos y en cuanto te pones el casco, te olvidas de todo, así que mi copiloto –el argentino Ricardo Torlaschi, que atesora más de diez participaciones en el Dakar– tendrá que guiarme, y seguramente me tendrá que relajar en muchos momentos con su boluda, frená.

¿Qué hará después de correr el Dakar de 2024? ¿Seguirá vinculada al equipo TCRacing?

Trabajaremos junto a TC Racing con el equipo de F4, así que sí, seguiremos con ellos como embajadora y en todo lo que se pueda ayudar dando mi visión y experiencia dentro del mundo del motor. Respecto al off-road, habrá que ver qué pasa. Pero estoy segurísima de que, además de los circuitos, les encantará la tierra.

Siempre ha llevado con orgullo su origen tinerfeño. ¿Presumirá de bandera en el Dakar?

Totalmente. Cada vez que preguntan de dónde soy, digo que soy canaria. Amo a las Islas, sobre todo a Tenerife, que es donde crecí. Tengo un vínculo muy especial con Canarias, con Tenerife. Poder llevar conmigo la Isla será un gran orgullo, estoy muy emocionada.

¿Qué balance hace del año deportivo que termina? ¿Contenta con lo vivido en 2023?

Ya sabemos cómo son las carreras: hay altibajos continuos y, efectivamente, este año ha sido un poco así. Pero estoy convencida de que si trabajas duro, con pasión, y luchas hasta el final, consigues cosas muy buenas. De hecho, aquí estamos, de camino al Dakar con el gran equipo de TCRacing. Y esto es solo el principio.