El mundo del fútbol sigue agazapado después del tsunami de lo ocurrido con Luis Rubiales tras su beso no consentido a Jenni Hermoso en la celebración de la conquista del Mundial femenino. A día de hoy su vicepresidente de confianza y el hombre que él designó para heredar el sillón presidencial de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, sigue gobernando el fútbol patrio.

El presidente de la extremeña encabeza la comisión gestora a la espera de que se apruebe la orden ministerial poniendo en marcha los mecanismos para poner fecha a las elecciones a la Federación. Unos comicios que deberían efectuarse en el primer cuatrimestre del 2024, si por el Gobierno fuera incluso en el primer trimestre. Víctor Francos, presidente del CSD desde junio de 2023 que será ratificado como hombre fuerte en el área de deportes en el nuevo ejecutivo, quiere resolver rápido este asunto.

Orden ministerial impugnable

Legalmente, las elecciones, al ser el fútbol una federación olímpica, deberían celebrarse durante el segundo semestre de 2024, después de que se celebre la cita olímpica en París, pero el Gobierno ya ha advertido que su idea es que se celebren cuanto antes y ha autorizado el adelanto en la RFEF. El mundo del fútbol espera que desde el Gobierno se active la orden ministerial para fijar la fecha de las elecciones, algo que ocurrirá en las próximas semanas, aun sabiendo que existe el riesgo que esa orden pueda ser impugnada, lo que demoraría aún más la celebración de las elecciones hasta que se produzca la consiguiente decisión judicial.

Mientras llega la orden ministerial hay mucho movimiento por detrás de las cortinas. Empezando por Pedro Rocha, que se ha reunido con discreción con los presidentes territoriales para tratar de acumular el apoyo de todos ellos bajo el pretexto de "seguir gobernando el fútbol ante la posible amenaza de candidatos externos" que se puedan postular cuando se convoquen las elecciones. Sin embargo, el poder de las 19 federaciones territoriales se fragmentará porque el valenciano Salvador Gomar va a presentarse como alternativa a Rocha, según él mismo ha anunciado, lo que confirma las sospechas que tenía el Gobierno de que no hay unanimidad entre las territoriales. Y eso abre enormemente el escenario de cara a otros candidatos.

Gomar rompe la unanimidad de las territoriales

Desde el Gobierno siempre se ha manejado la hipótesis de que el hombre de confianza de Rubiales no disponía del apoyo unánime en las federaciones autonómicas, por más que ha tratado de negociar individualmente con cada territorial su voto a cambio de 'favores' puntuales. Rocha, como presidente de la gestora, podría convocar elecciones 'presidenciales' de forma inmediata, pero se mantendría la misma asamblea, y posteriormente se vería obligado a celebrar otras elecciones federativas en el segundo cuatrimestre de 2024 para constituir una nueva asamblea, de la que la saldría, ahora sí, el presidente para los próximos cuatro años. Por lo que se descarta que Rocha maneje esa opción. Tampoco el Gobierno la desea.

Durante esta larga espera, Rocha, bien asesorado desde dentro de la RFEF, ha optado por un perfil bajo sin dar entrevistas para evitar malinterpretaciones, y se ha dedicado a tender puentes. El más evidente la relación que ha recuperado con LaLiga, donde el equipo de Javier Tebas está gratamente sorprendido por el acercamiento que se ha producido en las últimas semanas tras años de guerra civil con Rubiales. En la Liga Femenina, presidida por Beatriz Álvarez, también celebran el talante de Rocha frente a la guerra abierta que les proponía Rubiales.

En el área del fútbol femenino, Rocha va acatando las decisiones que Víctor Francos prometió en la reunión con las jugadoras en el llamado 'Pacto de Oliva'. Y en el masculino se limita a esperar que los tiempos de la justicia vayan actuando con el proceso de la denuncia de Jenni Hermoso contra Luis Rubiales en el que ya hay cuatro imputados, entre ellos personal de la Federación.

Otras candidaturas en la sombra

Mientras Rocha gana tiempo para ordenar la RFEF y tratar de desmarcarse de Rubiales, se producen movimientos discretos a la espera de que se haga pública la fecha de las elecciones. Salvador Gomar ha sido el primero en pronunciarse: "Lo tengo claro, sí. Si no hay algo que me diga que no, sí. Cuando lleguen las elecciones me presentaré a la RFEF". Además, se espera con interés, al menos así lo sospechan en la RFEF e incluso en el CSD, que aparecezca alguna que será respaldada por Florentino Pérez.

También se habla en los pasillos de la opción de que se presente una candidata que contaría con el visto bueno del Gobierno. Y aparecen nombres recurrentes sin confirmar como los de David Aganzo, el presidente de la AFE, el del expresidente del Valladolid Carlos Suárez, la candidatura improbable de Mateu Alemany... Por no hablar de otras más estrambóticas como la del ex árbitro Mateu Lahoz o la del periodista Carlos Herrera.